O parlamento aprovou esta terça-feira por unanimidade a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) que prevê a possibilidade de recurso ao ajuste directo para a construção do Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João.



A proposta dos socialistas mereceu o voto favorável de todas as bancadas parlamentares. Já as iniciativas do CDS e do PSD sobre a mesma unidade hospitalar foram rejeitadas.



O documento do PS tem em vista "salvaguardar a célere construção das novas instalações do Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João, E. P. E.".



A proposta prevê a possibilidade de recurso ao procedimento de ajuste directo "para efeitos da celebração dos contratos relativos à conceção, projecto e construção do Centro Pediátrico, considerando-se preenchidos os requisitos e condições exigidas para a adopção deste procedimento pré-contratual".



Estabelece ainda a não sujeição à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, "produzindo todos os seus efeitos sem necessidade de obtenção do visto ou declaração de conformidade, sem prejuízo da sua sujeição à fiscalização concomitante nos termos legais".