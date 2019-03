Um grupo de investidores representado pelo escritório de advogados Quinn Emanuel avançou com mais um processo, desta vez nos EUA.

Um grupo de investidores que detêm em carteira obrigações do Banco Espírito Santo avançou com um processo judicial nos Estados Unidos, visando obter informações sobre o processo de venda do Novo Banco ao fundo Lone Star.



A ação foi interposta pelo escritório de advogados Quinn Emanuel, que representa um grupo de investidores não identificado e que reclama perdas acima de 3 mil milhões de euros com as "ações do Banco de Portugal" no processo de resolução do BES.



O objetivo do processo, segundo o anúncio do mesmo, passa por "obter documentos e informação das subsidiárias da Lone Star Fund relacionados com os pedidos de indemnização exigidos pelos investidores contra o BES e o Banco de Portugal nos tribunais portugueses".



Estes investidores estão assim a colocar este processo nos EUA (país onde está sedeada a Lone Star) para obter informação que reforce o processo que está a decorrer em Portugal.



(notícia em atualização)