O rei do kiwi fatura 14 milhões

Entre os 460 hectares de kiwis ainda estão de pé as primeiras árvores plantadas pelo pai de Vítor Araújo nos anos 80. Nessa época ninguém conhecia o fruto originário da China, mas António João Araújo arriscou a plantar as primeiras ramadas. O filho tinha apenas 5 anos. A ideia de negócio surgiu de um desafio da Cooperativa Agrícola de Felgueiras que apresentou aos seus associados duas novas colheitas: a da feijoa e a do kiwi.



“O meu pai resolveu experimentar o kiwi e aventurou-se a plantar os dois primeiros hectares”, conta, lembrando que a opção pelo fruto verde foi apenas porque o pai o achou mais engraçado. “Nunca tínhamos experimentado um kiwi sequer. O primeiro que provei foi um fruto da nossa plantação”, diz à SÁBADO Vítor Araújo, no meio do pomar mais antigo da Kiwi Greensun, em São Salvador de Briteiros, no concelho de Guimarães. Longe estaria de imaginar que hoje aquelas árvores fariam parte da maior empresa produtora de kiwis da Península Ibérica, que faturou 14 milhões de euros em 2021.



Na Kiwi Greensun, a produção situa-se atualmente nas 30 toneladas de kiwis por hectare. “A maior área de produção está nos concelhos de Felgueiras, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Braga e Amares”, enumera o empresário de 48 anos. “Depois temos também em Vila do Conde, Maia, dois produtores em Castelo de Paiva, um membro produtor de Gaia e três em Barcelos.” A produção fixa-se nas 14 mil toneladas, mas dentro de quatro anos deverá chegar às 16 mil, acredita o administrador da empresa, Vítor Araújo. “Temos 100 hectares de área plantada que ainda não produzem”, nota, explicando que as plantas demoram quatro anos até darem a primeira colheita.