O Governo e os parceiros sociais já se entenderam quanto às alterações à lei laboral para combater a precariedade. O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, considerou ser "um bom acordo para o país" e manifestou-se "convicto" de que as alterações ao Código do Trabalho acordadas entre a maioria dos parceiros terão um "amplo consenso" no Parlamento, onde a discussão está agendada para 6 de Julho. "Não foi um acordo fácil de atingir, dadas as matérias e os objectivos, mas creio que terá um impacto positivo na vida dos portugueses", disse.



Fim do banco de horas individual

Era uma medida que estava prevista no programa de Governo dos socialistas. Contudo, para atenuar os efeitos de uma medida muito contestada pelos empregadores, o Governo estabeleceu que os bancos de horas que já foram introduzidos por negociação individual poderão manter-se até um ano após a entrada em vigor da nova lei.



Contratos de muito curta duração alargados

O Governo pretende alargar a duração máxima dos "contratos de muito curta duração" de 15 para 35 dias. Além da alteração temporal, o Executivo pretende que outros sectores, além da agricultura e do turismo, possam recorrer a esta forma de contratação. "Alargar de 15 para 35 dias a duração máxima dos contratos de muito curta duração, em situação de acréscimo excepcional e substancial da actividade da empresa cujo ciclo anual apresente irregularidades decorrentes do respectivo mercado ou de natureza estrutural que não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente", refere a proposta.



Mais restrições aos contratos a termo e temporários

As alterações prevêem reduzir a duração máxima dos contratos a termo certo de três para dois anos, limitar as renovações - que não poderão ultrapassar a primeira duração do contrato -, cortar, de seis para quatro anos, a duração máxima dos contratos a termo incerto e impor um limite de seis renovações ao trabalho temporário. Além disso, apenas as empresas com menos de 250 trabalhadores (em vez de 750) vão poder contratar a termo.



Alargar o período experimental de jovens e desempregados

O Governo tinha já admitido a possibilidade de estender o período experimental de 90 para 180 dias no caso de contratos sem termo a trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. A proposta mais recente acrescenta que o período de estágio profissional anterior ao contrato conta para efeitos de período experimental.



Criar nova taxa, com excepções

Tinha sido já anunciada pelo Governo a pretensão de criar uma taxa de até 2% a aplicar às empresas que mais recorram à contratação a termo face à média do seu sector. Agora, admitem-se excepções: não serão considerados os contratos para substituição de trabalhadores ou aqueles que os celebrados a termo por imposição legal ou "em virtude dos condicionalismos inerentes ao tipo de trabalho ou à situação do trabalhador".



Apoiar a conversão de contratos

De forma a estimular a mudança no tipo de contratação, o Governo pretende reforçar os apoios que existem para a conversão de contratos a termo em contratos permanentes. Os jovens e os desempregados de longa duração terão ainda programas especiais.



Flexibilizar o contrato intermitente

O Governo pretende flexibilizar o contrato de trabalho intermitente, que permite que o período anual de trabalho tenha momentos de actividade e de inactividade. O mais recente acordo acordo reduz o período mínimo de prestação de trabalho para cinco meses (em vez de seis) com um mínimo de três meses consecutivos (em vez de quatro).