Até ao fim do ano passado, havia 35 arguidos, 178 pessoas ouvidas como testemunhas, 42 assistentes e milhões de folhas de papel e outros tantos milhões de dados em suporte informático. Em causa estão eventuais crimes de burla qualificada, falsificação, corrupção ativa no setor privado e branqueamento de capitais. Mas, se havia banco "too big to fall" (demasiado grande para cair), o caso BES aparenta ser demasiado grande para ser investigado pela justiça portuguesa.



Guerras internas



Algumas das personagens que entraram no episódio de 20 de julho de 2015 já não pertencem ao elenco do caso BES, o 324/14.0TELSB, designado pela Procuradoria-Geral da República como "universo Espírito Santo". Naquela sala do DCIAP, à frente de Ricardo Salgado e dos seus advogados - Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce - sentaram-se os procuradores José Ranito, Olga Barata, Ricardo Matos e Tahamara Dias. Destes, apenas Ranito e Olga Barata se mantêm no processo. Os outros decidiram sair, uns por opção, outros por discordarem do rumo da investigação. O mesmo se passou com as procuradoras Inês Bonina e Cláudia Porto. Esta última magistrada, chamada a substituir um dos primeiros desistentes, acabou também por sair para a área do DCIAP que investiga a criminalidade violenta, depois de uma desavença com o titular do processo. Tudo porque, após meses de intensos contactos com as autoridades norte-americanas para a obtenção de informação, quando surgiu um convite para uma ida aos EUA, José Ranito, invocando o seu estatuto de titular do caso, fez questão de fazer a viagem.



A situação mais grave ocorreu há poucos meses: Cláudia Ribeiro, outra procuradora que tinha chegado ao processo, tinha pedido, primeiro, para sair da investigação, depois do próprio DCIAP. As recusas da hierarquia e a constante tensão com o colega José Ranito levaram a que a magistrada desse entrada num hospital com uma crise de tensão arterial. Entretanto, já avançou com duas baixas médicas e um pedido de transferência dirigido diretamente à procuradora-geral da República, Lucília Gago, no qual, segundo fontes judiciais contactadas pela SÁBADO, descreve todo o ambiente interno no "universo Espírito Santo".



Se as relações pessoais entre magistrados não são as melhores, os problemas com a informática também não ajudam ao bom andamento da investigação. Em janeiro de 2017, um dos procuradores do processo, António Taveira, dava conta disto mesmo num despacho: "A nível estritamente operacional, tem sido a presente investigação vítima de inúmeros constrangimentos de natureza informática, designadamente ao nível do funcionamento do sistema de indexação do programa Nuix, os quais, como mero exemplo, têm estado na origem da perda (e sistemáticas perdas) de produtos indexados, com a concomitante necessidade de repetir."



Para tentar colocar alguma ordem na casa, o novo diretor do DCIAP, Albano Pinto, colocou o procurador Rosário Teixeira - o mesmo da Operação Marquês - com um pé no processo do BES, tendo em conta que este magistrado é o responsável pelos casos de branqueamento de capitais. Apesar de contar com elementos da Polícia Judiciária, Inspeção Tributária, Banco de Portugal (BdP) e Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM) a tempo inteiro no processo, o MP não conseguiu concluir o inquérito até 30 de setembro do ano passado, o que obrigou o procurador titular, José Ranito, a elaborar um relatório para o então diretor do DCIAP, Amadeu Guerra.



O responsável pelo DCIAP acabaria por amparar o procurador do caso, determinando o dia 8 de julho de 2019 como prazo para a conclusão do inquérito. "No atual estado será uma tarefa quase impossível, dado o volume de informação que falta analisar", diz uma fonte judicial conhecedora do processo.



Já no início deste ano, pouco tempo antes de sair da direção do DCIAP, Amadeu Guerra apontava ainda a falta de resposta a Cartas Rogatórias enviadas para a Suíça como um dos motivos para que a investigação estivesse encravada. Os dados pedidos aos suíços eram "imprescindíveis", sublinhou o procurador-geral adjunto, adiantando ainda ter feito uma "diligência pessoal junto do procurador-geral suíço", na qual deu "conta das dificuldades e urgência na resposta às Cartas Rogatórias".



No seio da investigação, o principal ponto de discórdia tem a ver com a construção do processo: há quem defenda a separação de temas, de forma a apresentar acusações sobre aspetos concretos - como preconizou a anterior PGR, Joana Marques Vidal -, e quem, como o titular do processo, entenda que o processo crime só terá lógica (com todos os riscos inerentes) se os factos forem apresentados de uma forma global e ligados entre si. Se esta tese vingar, cinco anos não chegarão para julgar o processo. E talvez não tenha sido em vão que a PGR decidiu batizar o assunto como "universo Espírito Santo". É que, tal como o Universo, também o processo-crime parece não ter fim. E os lesados que se constituíram assistentes no processo-crime, à espera de, por esta via, poderem ser ressarcidos vão ter de esperar. E muito.



Por outro lado, Amadeu Guerra conseguiu obter mais cinco inspetores da Polícia Judiciária para trabalharem a tempo inteiro no processo, os quais se juntaram a outros cinco que já "habitavam" as instalações do DCIAP. "Só o BES leva quase 25% do efetivo da Unidade Nacional Contra a Corrupção", ironiza um inspetor da Judiciária. Porém, e segundo o despacho do diretor nacional da PJ, Luís Neves, o contingente de investigadores só ficará afeto ao caso BES até setembro.



O monstro do GES



Apesar de não ser a primeira vez que os caminhos da justiça penal e do Grupo Espírito Santo de cruzam, a dimensão internacional e os complexos esquemas financeiros que terão sido utilizados para a prática dos crimes em causa estão a levar a justiça a outro patamar. Pelas secretárias do DCIAP já passaram os casos Portucale, Submarinos e a Operação Furacão, nos quais o GES foi um dos principais intervenientes. O caso muda agora de figura quando os investigadores estão perante sociedades sediadas na Suíça e no Luxemburgo e operações bancárias que passam por três continentes: Europa, Ásia e América do Sul.



A sociedade Eurofin está no centro da investigação. Na década de 90, Salgado conheceu os fundadores da Eurofin, Karl Sanne, Alexandre Cadosch e Nicolo San Germano, quando estes trabalhavam na Gestar, uma empresa que chegou a prestar serviços ao GES. Aliás, quando foi interrogado no DCIAP, Salgado referiu Nicolo San Germano como uma pessoa importantíssima em Itália, "com muitas propriedades". Terá sido através da Eurofin que foi desenvolvido um circuito de compra e recompra de dívida de empresas do GES, o qual terá gerado fluxos financeiros para alimentar as contas da Espírito Santo International (ESI) e da Espírito Santo Enterprises (ES Enterprises). Com a quebra nos dividendos do BES - principal fonte de financiamento das suas sociedades - os proveitos angariados através da colocação de dívida passou a ser a principal fonte de receitas.



Ora, segundo o Banco de Portugal e, posteriormente, o Ministério Público, de forma a obter liquidez para o Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, juntamente com Morais Pires, antigo administrador, e Isabel Almeida, ex-diretora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos (DFME) criaram um circuito de emissão e recompras de dívida, o qual acabou também por gerar receitas, precisamente para a Eurofin, pelo trabalho de intermediação. Ao mesmo tempo, a partir de 2009, foi preciso maquilhar as contas das sociedades, algo que terá ficado a cargo de José Castella e Francisco Machado da Cruz, o contabilista da Enterprises. Ao BdP (a 3 de setembro de 2014), o primeiro relatou: "Questionado acerca do contexto em que surgiu a necessidade de, a partir de 2009, não fazer refletir o real montante da dívida da ESI, a testemunha relatou que tal começou a verificar-se a partir do momento em que Machado da Cruz, fechadas as contas, verificou uma situação frágil ao nível da equity da ESI. Então, em reunião com a testemunha, Ricardo Salgado e Machado da Cruz, Ricardo Salgado pediu a Machado da Cruz que 'desse um jeito' nos números, ao que se recorda 280 milhões". Embora, referiu Castella, tenha considerado a situação como "desconfortável", "as ordens dadas pelo dr. Ricardo Salgado eram ordens cumpridas, pelo que não discutiu com o dr. Ricardo Salgado a ordem que recebera".



"A Eurofin sempre desenvolveu tarefas subordinadas aos interesses patrimoniais" de Ricardo Salgado, considerou o Ministério Público, acrescentando: o antigo presidente do BES, "aproveitou a alteridade jurídica da Eurofin, em relação às entidades do Grupo Espírito Santo, usando-a para um conjunto de operações que pretendeu fora dos registos oficiais contabilísticos do Grupo e, nessa medida, dissimuladores do seu real envolvimento nas mesmas". Aparentemente, nem José Maria Ricciardi - que esta semana se mostrou convicto, em entrevista ao Público, de que haverá condenações no caso BES - sabia da ligação umbilical entre o banco e a Eurofin: "Ignorava que as operações de brokerage em OTC do BES eram quase exclusivamente realizadas pela Eurofin, quando o BESI é líder de mercado de brokerage em Portugal, pelo que faria sentido recorrer a esta empresa do Grupo e não à Eurofin. Desconhecia que a Eurofin estava sempre por trás do sistema BES Ordens. Só recentemente é que se apercebeu da atividade de corretagem da Eurofin em relação ao BES", declarou o banqueiro ao Banco de Portugal, num dos processos de contraordenação abertos pelo supervisor. Após a queda do Grupo, Ricciardi manteve-se na presidência do Banco Espírito Santo Investimento (BESI), entretanto transformado em Haitong Bank.



Nos últimos anos, a ES Enterprises tem estado no centro das suspeitas, referida como o saco azul do grupo, por onde eram canalizados pagamentos a quadros do GES fora dos registos oficiais. Mas não só. Terá sido através desta empresa que Manuel Pinho, já ministro da Economia de José Sócrates, recebeu, durante anos, 15 mil euros/mês. Uma situação que valeu a Ricardo Salgado mais uma constituição como arguido, por suspeitas de corrupção.



Da Enterprises saíram remunerações extras para quadros do BES, como Amílcar Morais Pires (4,9 milhões), Isabel Maria Carvalho de Almeida (2,2 milhões), Virgílio Tarrago da Silveira (1,7 milhões), João Filipe Carvalho Pereira (1,1 milhões), Jorge Manuel P. Espírito Santo Silva (748 mil), Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva (747 mil), Juan Villalonga Navarro (703 mil), António Soares (700 mil), António do Espírito Santo Silva Salgado (686 mil). E, logo a seguir: José Manuel da Fonseca Antunes (562 mil), Fernando José Camacho Baptista da Costa Freire (500 mil), Pedro Fernandes Homem (437 mil), Bernardo Leite de Faria Espírito Santo (400 mil), Maria da Conceição Espírito Santo Silva (370 mil), Von Greber (358 mil), Manuel Abecassis Espírito Santo Silva (349 mil), Augusto de Athayde S. D'Albergaria (316 mil), Manuel Pinho (315 mil), Jean-Luc Schneider (310 mil). Também foi desta conta que saíram os 18,5 milhões para o ex-CEO da PT Zeinal Bava, que o MP, na Operação Marquês, associa a uma contrapartida para o gestor assegurar a manutenção dos interesses do GES na empresa de telecomunicações.



No interrogatório de 20 de julho de 2015, Salgado foi confrontado com dois casos concretos, que ilustram a falta de transparência destas remunerações:



José Ranito: Nunes Cordeiro (quadro do departamento financeiro), por exemplo, diz-nos uma coisa uma bocadinho estranha: as indicações que recebeu de António Soares é que tinha de indicar cinco contas bancárias, razão pela qual as filhas menores, mulher e a mãe são beneficiárias de transferências de 10 mil euros. Agora diz ter um problema: queria declarar este dinheiro, mas não há entidade nenhuma que diga que lhe pagou.



Ricardo Salgado: Pois…de facto é uma situação anómala, mas não era eu que tratava disso… ele era da área financeira?



José Ranito: Era.



Ricardo Salgado: Então dependia do... o dr. Amílcar é que tratava disso.



José Ranito: "E o dr. Miguel Frasquilho [atual presidente da TAP]...? Até a mãe, senhor doutor..."



Ricardo Salgado: "Se foi a mãe dele que recebeu foi porque ele pediu. "



José Ranito: "Mas como é que se admite que uma empresa faça transferências para familiares dos colaboradores?"



Ricardo Salgado: "Sr. procurador, tem toda a razão. Há falhas no percurso, com certeza."





Um início aos solavancos



Se no auge da investigação o processo aparenta estar encravado, o início ficou marcado por vários solavancos. Em julho de 2014, o Ministério Público ainda procurava encaixar os factos públicos já conhecidos - como a compra de dívida da Rioforte feita pela então Portugal Telecom - nos crimes previstos no Código Penal. Num despacho do dia 15, Amadeu Guerra, depois de uma reunião com o Banco de Portugal, afirmava que até ao momento ainda não se tinham evidenciado "quaisquer factos com relevância criminal", dizendo estar a aguardar "o envio, pelo menos, do extrato do relatório" de uma auditoria feita pela KPMG ao BES a pedido do Banco de Portugal. A impossibilidade legal para a abertura de um inquérito prendia-se com o facto de o eventual crime mais notório, "infidelidade", obrigar a uma queixa particular, o que não tinha acontecido. Por outro lado, tal como referiu o diretor do DCIAP, um eventual crime de gestão danosa não se aplica ao setor privado. A opção de Amadeu Guerra passou por abrir uma "averiguação preventiva", isto é, um processo administrativo para recolha de mais informação.



O inquérito acabaria por ser formalmente aberto a 11 de Agosto de 2014. Uma das primeiras medidas do MP foi pedir ao juiz Carlos Alexandre escutas telefónicas, interceção de emails e vigilâncias aos suspeitos para recolha de imagens e sons relativos a eventuais encontros e reuniões. O magistrado judicial, tendo em conta a fase embrionária do processo, decidiu autorizar os pedidos num longo e fundamentado despacho. Os primeiros alvos foram: Nuno Escudeiro, Pedro Cohen Serra, Pedro Miguel Góis Pinto e António Soares, do departamento financeiro do BES, assim como a diretora, Isabel Almeida. Na administração, Ricardo Salgado e Morais Pires foram os eleitos para as escutas. Ao mesmo tempo, Carlos Alexandre ordenou a junção ao processo do BES de interceções telefónicas realizadas no âmbito do chamado caso Monte Branco, no qual o Ministério Público constituiu Ricardo Salgado como arguido por fraude fiscal e branqueamento de capitais e onde surgiram as primeiras informações relacionadas com a ES Enterprises, o tal saco azul do Banco Espírito Santo.



O diário e as ameaças de morte



Quando foi interrogado no DCIAP, Salgado ficou indiciado por "inúmeros" crimes de burla qualificada, falsificação de contas, falsidade informática, branqueamento de capitais e corrupção ativa no setor privado. Perante os procuradores, o antigo Dono Disto Tudo distribuiu charme, procurando contornar algumas perguntas com "uma história" para contar. No interrogatório de julho de 2015, o antigo banqueiro refutou as suspeitas, tentando colocar nos ombros do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, a responsabilidade pelo colapso do grupo.



Porém, o procurador José Ranito tirou um ás da manga: nas buscas a Isabel Almeida, antiga diretora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos (DFME) do BES, também arguida no processo, foi encontrado no seu computador uma espécie de diário dos últimos dias do banco. No documento, Isabel Almeida foi registando todas as conversas que teve e todos os passos por ela dados até à medida de resolução. "Percebe-se que estes dias não terão sido nada fáceis", comentou José Ranito, confrontando Salgado com uma entrada no diário: já com Vítor Bento à frente do banco (o gestor entrou em julho de 2014), Isabel Almeida terá sido chamada à administração para explicar as operações que provocaram a ruína.



"Informei tudo o que se tinha passado. Alguém tinha feito mais-valias, não parecia que tinham sido os clientes. Naquele momento, senti-me demasiado só e achei que não me competia a mim explicar o que se tinha passado. Nesse mesmo dia, falei com Morais Pires e Ricardo Salgado e disse-lhes para explicarem o que se tinha passado. Achei que não me competia a mim explicar. Morais Pires fingiu ao telefone que não sabia o que eu estava a falar, isto existe desde 2008. Ricardo Salgado disponibilizou-se para uma reunião no dia seguinte, Falei com Ricardo Salgado se já tinha falado com Vítor Bento, disse-me que tinha estado com Vítor Bento, mas não abordou essa questão", leu José Ranito, concluindo que o texto de Isabel Almeida mostrava que Salgado estava a par de todo o esquema. "Isso é tudo verdade, senhor procurador", exclamou Salgado. Porém, quando se esperava que o suspeito detalhasse mais o assunto, o antigo dono do BES optou por contar mais uma história, talvez pretendendo dar a conhecer ao seu interlocutor o que tinha sido o seu poder de influência: "Fui eu quem convidou o Vítor Bento para ir para o banco", começou por dizer, referindo-se a julho de 2014, quando o Banco de Portugal vetou os nomes de Amílcar Morais Pires e Isabel Almeida para o substituir.



Depois, revelou: "Eu já tinha convidado o Vítor Bento - a pedido da Associação Portuguesa de Bancos e do Governo para ser ministro das Finanças. O Vítor Bento esteve indigitado para substituir Vítor Gaspar… e convidei-o para esta coisa. Ao fim de dois dias, disse-me que sim, mas que convidasse o CFO."



Vítor Bento, recorde-se, levou para o BES João Moreira Rato para CFO. A nova equipa, porém, não convenceu Salgado: "Foi um erro, porque o Vítor Bento não percebeu nada, o Moreira Rato não estava preparado, o (José) Honório vinha da indústria. Contactavam com o Banco de Portugal até para uma simples assinatura. O banco paralisou. O Vítor Bento não fez nada, nada!", exclamou, num dos raríssimos momentos de maior exaltação perante os procuradores.



Ricardo Salgado também não perdeu a oportunidade para acertar contas com Pedro Passos Coelho, o primeiro-ministro que, em 2014, lhe negou ajuda pública: "O primeiro-ministro disse não. Pior do que isso veio dizer que o Estado não deveria apoiar grupos privados, em detrimento dos contribuintes. Como se um financiamento fosse em detrimento dos contribuintes." Certo é que a solução encontrada para o BES após a medida de resolução passou pela criação de um Fundo de Resolução, para o qual o Estado contribuiu com um financiamento aos bancos com um prazo de 30 anos, mais juros. Atualmente, os contribuintes já emprestaram mais de 5.000 milhões ao Fundo.



Nas declarações prestadas como arguido, Ricardo Salgado não se esqueceu de Álvaro Sobrinho, a quem continua a imputar responsabilidades pelo buraco no BES/Angola. Entrando com o arguido num registo de troca de impressões sobre o BESA, o procurador atirou: "Álvaro Sobrinho e familiares foram beneficiários de transferências internacionais na ordem dos 80 milhões." Ricardo Salgado corrigiu-o: "Senhor procurador, muito mais do que isso. Acredito que ele fez transferências para BESA UK, que não era um banco, mas uma empresa criada por ele em Inglaterra." A certa altura, Ricardo Salgado partilhou um episódio com José Ranito: "Quando isto tudo resvala, um dos irmãos Madaleno foi a minha casa e ameaçou-me de morte." Provavelmente, dirigindo-se ao magistrado do Ministério Público, "não sabe disso", referiu Salgado, contando que contratou "uns israelitas" para reforçar a segurança de quadros de topo do BES. Foi então que o procurador deixou escapar já se ter deparado com um clima de medo em falar sobre o BESA: "Várias são as pessoas que manifestam receio a propósito desta realidade."





Artigo inicialmente publicado na edição da revista SÁBADO nº 778, de 28 de março de 2019.

Ao fim de duas horas de interrogatório numa sala do 8º piso do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, Ricardo Salgado tomou a iniciativa: "Posso tirar o casaco?" Estávamos a 20 de julho de 2015. O calor tomou conta dos intervenientes, que participavam no primeiro interrogatório do antigo Dono Disto Tudo como arguido no caso BES. Os procuradores José Ranito e Ricardo Matos aproveitaram e também despiram os respectivos casacos, optando por conduzir as restantes 3h50m de interrogatório em mangas de camisa.As quase seis horas de perguntas não foram suficientes para o Ministério Público (MP) que, quatro dias depois, apresentou Ricardo Salgado ao juiz Carlos Alexandre. Do Tribunal Central, o antigo banqueiro passou para prisão domiciliária, uma situação que se manteve até novembro daquele ano. Desde aquela frenética semana de julho de 2015, Salgado nunca mais teve notícias, a não ser pelos jornais, do processo-crime, que já provocou mais danos no interior da própria investigação do que aos suspeitos dos crimes praticados na gestão do banco e que lesaram milhares de pessoas, que aguardam pelo desfecho do caso.