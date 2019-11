ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 29 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Quando tomou a decisão de juntar os cerca de mil trabalhadores em Lisboa num só edifício, a administração da seguradora multinacional belga Ageas começou a procurar um edifício. "Não havia nenhum construído, nem nenhum projeto pronto", conta Gilles Emond, que lidera o departamento de investimento em imobiliário. "Olhámos para o que estava no pipeline [projetos aprovados por construir] e comprámos todo aquele edifício", junta. "Aquele edifício" é um espaço de 17.400 metros quadrados acima do solo que ficará pronto no fim do próximo ano no Parque das Nações, um dos maiores negócios de compra por um único ocupante em Portugal.O investimento na casa dos 70 milhões com a agregação de todos os escritórios da Ageas - que em Portugal comprou a Ocidental, a Médis e a Seguro Directo - encaixa nas duas peles da seguradora. "Investimos na perspetiva de quem ocupa o espaço e de quem investe", explica Emond. No Porto, onde o mercado imobiliário no segmento de escritórios está ainda mais quente do que o da capital, a Ageas investiu noutro edifício em Ramalde, onde vai instalar 300 pessoas. E não vai ficar por aqui, sobretudo na perspetiva de investimento. "Estamos a olhar ativamente para o mercado de escritórios - vamos concluir um negócio em Lisboa este ano e outro no Porto no próximo", anuncia o gestor.