"Esta credibilidade permite que os mercados internacionais, mas talvez mais importante, em Portugal a confiança esteja em máximos deste século", diz o ministro que afirma que a "trajetória de consolidação orçamental foi concretizada em toda a legislatura". "Teremos menos défice orçamental, mais poupança, menos divida", concretiza.

O ministro das Finanças diz ainda que este orçamento reflecte uma "realidade completamente distinta" da registada antes de o Governo tomar posse, no que diz respeito ao cumprimento do défice. "Saímos de um período muito longo em que Portugal não cumpria as metas a que se propunha. Hoje temos uma realidade completamente distinta no que diz respeito ao défice que prevemos e que atingimos", declarou o governante.



377.500 empregos "de melhor qualidade"

Com este orçamento, o Executivo espera Governo espera criar mais 377.500 empregos do que quando o Governo entrou em funções. Com recurso a empregos permanentes e com aumento do salário médio, dos quais 80% são emprego "de melhor qualidade" graças a um "crescimento robusto", "inclusivo" e "sustentável" da economia.



"São 19 trimestres consecutivos de crescimento para a economia portuguesa, é um crescimento marcado por aumentos da produtividade e dos salários, e é , talvez mais importante, um processo de crescimento económico com a zona euro. (…) Temos um crescimento de 7% e um crescimento das exportações de 4,9% em 2019. É um crescimento equilibrado, robusto e sustentável", disse Mário Centeno. "Os portugueses têm hoje mais e melhores oportunidades no mercado de trabalho", acrescentou, anunciando uma descida da taxa de desemprego para 6,3% este ano.



O elogio de Centeno: Estado perder milhões no IRS e gastar em prestações sociais



De acordo com as contas do Ministério das Finanças, o Executivo perdeu 1000 milhões de euros de receita com as diferentes mudanças que fez no IRS e gastou mais 3.687 milhões de euros em prestações sociais (pensões, por exemplo) nesta legislatura, que resultou no aumento do poder de compra de 78% dos pensionista.



O Governo refere também que as empresas, do ponto de vista fiscal, beneficiaram, especialmente no que toca a taxas contributivas.



500 milhões para a Saúde

"O investimento público tem vindo em recuperação em toda a legislatura." O Governo diz que o investimento em causa é "muito selectivo", tentando combater "deficiências de décadas".



"Na saúde, é mais uma vez — e sublinho mais uma vez — a maior das prioridades em termos do que é a acção do Governo nas suas políticas sociais", diz. O ministro das Finanças diz que são "mais 500 milhões de euros face a 2018" para a Saúde. "São mais de 1.200 milhões de euros de reforço do programa orçamental da saúde", sublinha.



Na segunda-feira, Mário Centeno entregou a proposta do Governo de OE2019 ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, às 23:48, 12 minutos antes do prazo limite para a entrega do documento.



Na proposta, o Governo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no próximo ano, uma taxa de desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 118,5% do PIB. O executivo mantém a estimativa de défice orçamental de 0,2% do PIB no próximo ano e de 0,7% do PIB este ano.



A proposta de OE2019 será votada na generalidade, na Assembleia da República, no próximo dia 30, estando a votação final global agendada para 30 de Novembro.





(em actualização)