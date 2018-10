O boost do Digital Marketing está prestes a acontecer

Onde: Hotel Ritz, Lisboa

Bilhetes e mais informações Quando: 29 e 30 de NovembroOnde: Hotel Ritz, LisboaBilhetes e mais informações aqui

Com o digital a reforçar inexoravelmente a importância do Marketing na cadeia de valor das empresas, o eventovem fazer o boost do Digital Marketing e promover o networking entre os decisores portugueses e internacionais, de todos os sectores.Neste evento de 2 dias, vamos dar a oportunidade de conhecer a vanguarda do marketing digital por quem faz acontecer o futuro. Vamos cruzar os muitos anos de sabedoria, experiência de alto nível no terreno e conhecimento de excelência do Don Tapscott com a ousadia e empreendedorismo globalmente reconhecido do guru do Digital que é o Neil Patel e com a visão empreendedora do futurista Ari Wallach.Reserve já o seu lugar.Ofertas especiais até 31 de Outubro.