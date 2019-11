Para quem está à porta do Altice Arena, de frente para os pórticos de entrada da Web Summit, quase que parece que está prestes a começar um concerto de uma grande estrela do rock. No entanto, as mais de 70 mil pessoas que virão este ano a mais uma edição da maior conferência de tecnologia do mundo vêm para ver as maiores estrelas do mundo em áreas como a política, a economia, os direitos humanos ou a tecnologia. E no primeiro dia a estrela que todos estavam à espera de ver era Edward Snowden, o whistleblower mais conhecido do mundo, que está asilado na Rússia por ter divulgado as técnicas pouco legais que o Governo dos Estados Unidos estava a usar para vigiar os seus cidadãos. No entanto, nem todos conseguiram entrar para o ver. Aqui, vêem-se protestos à porta da Altice Arena.



Os 14 mil lugares sentados que compõem o Altice Arena (20 mil caso os visitantes ficassem de pé) não foram suficientes para receber os milhares de participantes que queriam ter visto Snowden, mesmo que fosse através de um ecrã gigante. Nem com os 15 minutos de atraso, que a organização justificou com mudanças nas medidas de segurança adotadas pela polícia, toda a gente conseguiu lugar no palco principal. Restou-lhes a imagem do ecrã gigante partilhada pelo recinto, também ela em ecrãs gigantes. Houve quem tentasse passar pela segurança:



Assim que o discurso acabou, a maioria das pessoas desmobilizou, uma vez que o principal objetivo desta noite era ver o americano. O mesmo afirmou Serhii Pokorova, um visitante ucraniano, à SÁBADO. "Fiquei triste porque estive uma hora e meia à espera na fila para entrar e cheguei aqui e não pude entrar", apontou.



Às 18h40, a organização anunciou através da aplicação oficial que o palco principal estava cheio e que ninguém mais poderia entrar. Cerca de 10 minutos antes os seguranças do pórtico de entrada começaram a reencaminhar os visitantes da porta principal do Altice Arena para o ecrã gigante instalado ao lado da FIL.



Às 18h17 estariam à espera 10 mil pessoas para entrar para o Altice Arena. Os portões fecharam vinte minutos depois.



Paddy Cosgrave agradeceu às forças portugueses pelo reforço na segurança



O cofundador e presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, agradeceu às forças de segurança portuguesas, que decidiram à última hora reforçar o controlo de mochilas, atrasando em cerca de 15 minutos o início da cimeira tecnológica.



"Há duas horas [as forças policiais] tomaram a decisão de começar a ver as mochilas", reforçando o controlo de segurança, adiantou Paddy Cosgrave. "Nós respeitamos e achamos que o interesse deles é o interesse de todos vós", acrescentou.