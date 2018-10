Academia Real Sueca de Ciências acabou de anunciar os vencedores, distinguido o trabalho baseado na "inovação, clima e crescimento económico".

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído, esta segunda-feira, aos norte-americanos William D. Nordhaus e Paul Romer. O anúncio foi feito pela Academia Sueca, que defendeu ser uma distinção que premeia o trabalho dos dois nas áreas da "inovação, clima e crescimento económico".



Nordhaus foi distinguido pela "integração das questões do clima no crescimento económico", explicou o secretário-geral da Real Academia de Ciências da Suécia, Göran K. Hansson, e Romer "por integrar inovação tecnológica no crescimento económico".



Em 2017, o prémio foi atribuído ao norte-americano Richard H. Thaler, distinguido pelo seu trabalho sobre o comportamento humano e a Economia.



Richard H. Thaler introduziu pressupostos psicológicos na análise da tomada de decisões económicas. Através da exploração das consequências de uma racionalidade limitada, preferências sociais e a ausência de auto-controlo, Thaler mostrou como estes traços humanos afectam sistematicamente as decisões individuais e os resultados.