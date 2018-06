Vendidos para alojamento local, os espaços podem chegar a 12 mil euros por metro quadrado. E são vendidos com a promessa de renderem 8%.

As casas de luxo não precisam de ter o tamanho de palacetes. Actualmente, em Lisboa e no Porto, não é difícil arranjar imóveis com menos de 30 m² cujos preços variam dos 150 mil aos 300 mil euros. E os compradores sabem que os ganhos podem chegar a valores elevados.



"A rentabilidade comum ronda os 8% mas pode ser maior, depende da zona, do plano de negócios e do preço da casa. No Chiado, por exemplo, pode chegar aos 10% ou 15%, explicou o agente da Remax Luís Figueiredo ao Diário de Notícias.



Apesar do preço médio dos imóveis de luxo rondar os 10 mil euros por metro quadrado existem casas, em zonas mais caras, que os valores podem chegar aos 12 mil euros. Em alguns casos, mais excepcionais ainda, aos 14 mil. "Em Maio, vendemos uma casa no Chiado por 14 mil euros por metro quadrado, mas era um imóvel com uma vista extraordinária sobre o Castelo e um pé-direito de 3,80 metros", revelou à mesma fonte a directora da área residencial da JLL, Patrícia BBarão.



Para o director da imobiliária Castelhana, Martim Louro, uma das justificações para o valor destes negócios é "a profissionalização" do sector. "Estes investimentos e serviços estão a ser terceirizados por operadores turísticos especializados, que tratam dos assuntos operacionais em troca de um rendimento garantido ou de uma percentagem gerada pela operação", explicou, rematando: "ou seja, os imóveis são vendidos com gestão associada, e garantem um rendimento fixo para o proprietário actualmente de 3% a 5% ao ano durante 3 ou 5 anos. São muito procurados porque não têm risco associado".