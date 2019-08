Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se, esta segunda-feira, com o

, com o objetivo de evitar a paralisação. Após quase 10 horas de reunião, o representante do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, Anacleto Rodrigues, disse que dependia dos patrões o cancelamento da paralisição.

"Não há recuo nem pode haver. Tem que haver uma contraproposta da parte da ANTRAM", disse o sindicalista aos jornalistas, explicando que a mesma deve ser apresentada num plenário marcado para 10 de agosto: "Em causa está a retribuição base, as cláusulas que lesam trabalhadores de forma enorme, o trabalho que os camionistas não deviam fazer."

Um discurso idêntico ao do assessor jurídico

do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pardal Henriques , que garantiu que os motoristas não querem prejudicar o País. "Só podemos recuar neste pré-aviso de greve se houver resposta a quatro ou cinco pontos que não podemos abdicar", assegurou, reforçando: "Não está nas mãos dos motoristas a desconvocação da greve, está nas mãos da ANTRAM ouvir, apresentar uma contraproposta decente para nós levarmos aos nossos sócios."



Em reação ao Expresso, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias garantiu que não vai mudar de posição. "Da nossa parte, consideramos que é mais do mesmo. Esta contraproposta que os motoristas exigem é uma farsa que visa lavar a cara da opinião pública para uma greve que é impopular", afirmou André Almeida. ""Estamos a falar de um aumento de 150 euros no salário base e mais de 300 euros com complementos. A ANTRAM não recuará nem um milímetro do acordo assinado em maio", rematou.



Por causa da duração deste encontro, a reunião entre o ministro das Infraestruturas,

Já depois das declarações dos sindicalistas, o Ministério das Infraestruturas revelou que propôs aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada."O Governo propôs hoje aos sindicatos o desencadear de um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho, no âmbito do qual as partes são chamadas a negociar e, caso não haja acordo, o próprio Governo, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, apresentará uma proposta de convenção coletiva de trabalho, nos termos da lei", indicou, em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.De acordo com o Executivo, este mecanismo, caso seja aceite pelos sindicatos, vai permitir que "a greve seja desconvocada e que as partes retomem o diálogo e a negociação num novo enquadramento legal".A greve convocada pelo SNMMP e pelo SIMM, que começa na próxima segunda-feira, dia 12, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias. O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.Com Lusa