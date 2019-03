Mil euros para testar uma almofada?

A startup portuguesa, Koala Rest, quer criar a melhor almofada possível e pede a um profissional do sono para a testar. Em troca, um salário de mil euros.

Gosta de dormir várias horas e gostava de receber mil euros por isso? A startup portuguesa Koala Rest está à procura de um "experimentador profissional de almofadas" para ajudar no desenvolvimento de uma almofada "perfeita para os portugueses.



A oferta de trabalho foi publicada no OLX e, como explica à SÁBADO, Bruno Madeira, fundador da marca, tem como objetivo testar o produto nas mãos de quem o vai utilizar: os portugueses. "Vamos lançar a almofada Koala e precisamos que sejamos portugueses, neste caso um português, a ajudar a definir as características do produto."



A função consiste em receber em casa uma série de protótipos do que será a almofada Koala e depois, experimentar essas almofadas enquanto descansa. "Após testar, através do uso contínuo, a pessoa que for contratada tem que trabalhar em conjunto com a nossa equipa industrial e de desenho de produto para melhorar a qualidade da almofada ao máximo", acrescenta Bruno. Isto vai acontecer durante um mês sendo que o salário é de mil euros brutos.



O escolhido será aquele que tiver mais capacidade de avaliar objetivamente o que torna uma almofada confortável, o que, segundo Bruno Madeira, envolve um trabalho de grande subtileza e de conhecimento do mercado. "Até que nos apontem o contrário, parece que não existe um profissional em Portugal de conforto, e por isso, vamos escolher alguém entre as pessoas interessadas", completa.



Não é a primeira vez que a Koala Rest faz propostas deste género. "Ainda este ano em Espanha contratámos um testador de almofadas, e a experiência foi muito positiva para ambas as partes", diz o empreendedor.



As candidaturas para esta função que a própria empresa caracteriza como sendo "de sonho" estão abertas até 15 de abril e podem ser feitas através deste anúncio do OLX.