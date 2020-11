Mercados em rebuliço: quem ganha e quem perde com vacina

A notícia sobre a proximidade de uma vacina eficaz contra a Covid-19 fez explodir os mercados de ações logo nos momentos seguintes à sua divulgação. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech estão entre os vencedores imediatos no mercado bolsista, mas não só: boa parte das indústrias muito castigadas durante a pandemia, como a aviação, viu as cotações dispararem; por outro lado, os sectores que valorizaram nos últimos meses, como o software para trabalho virtual, caíram.





As bolsas europeias registaram ganhos muito fortes e nos Estados Unidos o principal índice de referência do mercado abriu a ganhar 1,500 pontos, uma das subidas mais altas registadas numa sessão. O mercado reage tipicamente em alta a notícias como a da vacina , mas o que parece ter surpreendido mais é a eficácia de 90% que as primeiras notícias sugerem – um valor superior ao de 60% que guiava as expectativas do mundo financeiro. Milhares de milhões de euros foram tirados de ativos com menos risco, para ativos mais expostos ao ciclo económico.

Os ganhadores: turismo, aviação, alimentação, energia

As ordens de compra pré-sessão para as ações da farmacêutica Pfizer apontavam para uma valorização superior a 14% e no caso da BioNTech, parceira alemã da Pfizer na investigação, a subida implícita nas ordens de compra era superior a 24%. Nos Estados Unidos, a perspetiva de subida baseada nas ordens de compra antes de o mercado abrir era maior para as ações de empresas mais pequenas e expostas ao ciclo económico devastador causado pela pandemia.

Nas subidas fortes nas praças europeias, as companhias de aviação, de hotelaria e alimentação lideravam as subidas – exemplos de sectores cujo negócio foi mais afundado pela pandemia.

A International Airlines Group, dona da British Airways, subia quase 38% na praça londrina, a Air France KLM mais de 30%, a Easy Jet 33% e a Ryanair mais de 12%. Na hotelaria, a Accor (dona as cadeias Ibis, Novotel e Sofitel) valorizava 24%, a cadeia Intercontinental 15% e a Marriott 21%. No alojamento local, a Booking valorizava 15%. Nas viagens, as subidas foram imediatas também: o serviço de marcação de viagens líder no mundo, o Expedia, valorizava 23% e a agência mais pequena Tui saltava 21%.

As empresas de alimentação também estavam entre as principais ganhadoras: em Londres, o Compass Group (dono da cadeia Eurest, que fornece cantinas também em Portugal) seguia a subir 22%. Em Lisboa, a Ibersol (que opera marcas como Pizza Hut e Pasta Café) valorizava 9,4%. A pandemia travou muito a circulação de pessoas e as empresas de energia hoje também recuperaram parte das perdas ao longo do ano: em Lisboa, a Galp saltava 16% (liderando os ganhos); a BP subia 15% em Londres. No mercado de matérias-primas, o barril de petróleo seguia a valorizar quase 10%.

No imobiliário, mercado que tem mostrado resiliência face ao choque, um dado interessante: a Remax Holdings, empresa-mãe da Remax, subia quase 11%. O índice de ações da banca seguia a ganhar 10%.

Perdedores: Zoom e companhia, ouro

As ações dos negócios que mais ganharam durante a pandemia foram naturalmente penalizadas assim que saiu a notícia sobre as boas perspetivas para a vacina: a Zoom, empresa do software para reuniões virtuais seguia a perder quase 16%; a britânica Ocado, que gere uma enorme rede de supermercado online, caía mais de 13%. O gigante de retalho online Amazon caía menos, cerca de 2,3%. A empresa norte-americana Vroom, uma plataforma de compra, venda e financiamento de carros online, perdia mais de 5%. Na frente do entretenimento doméstico, a empresa de streaming Netflix deslizava 4% no início da sessão nos Estados Unidos.

Fora das ações, um cenário em que exista a breve trecho uma vacina eficaz – ainda que subsistam várias dúvidas sobre os dados dos ensaios clínicos e sobre a velocidade a que a vacina possa ser produzida – fez cair ativos de refúgio como o ouro, que registou a maior queda em três meses. Os investidores tiraram também dinheiro das obrigações de dívida mais seguras (Alemanha e demais países do euro, Estados Unidos) e passaram-no para títulos de dívida mais arriscados. Depois de ter tocado praticamente no zero absoluto na semana passada, a taxa de juro implícita da dívida pública portuguesa subiu ligeiramente.