O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) quer acabar com as "letras miudinhas" em todo o tipo de contratos e vai propor que a letra usada nos textos contratuais passe a ter um tamanho e um espaçamento mínimos. Tudo para evitar que continuem a existir situações que comprometam o acesso a apólices de seguro.

Em 2018, segundo dados citados pelo jornal i, a DECO- Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor recebeu mais de 2500 contatos relacionados com pedidos de informação e reclamações sobre o setor. Destes, cerca de mil eram relacionados com as exclusões de seguros.

Ao mesmo jornal, a especialista da organização Mónica Dias lembrou que existem vários casos e situações que não estão cobertas por seguros. No setor automóvel, por exemplo, não se pagam apólices a condutores que não possuam carta de condução válida ou que tenham abandonado o sinistrado. Também ficam de fora os responsáveis por danos causados pela queda de carga mal acondicionada. Relativamente à habitação, ficam de fora danos causados por torneiras deixadas abertas, furto de bens cometidos por pessoas ligadas ao segurado, sejam familiares ou trabalhadores, fenómenos sísmicos, aluimentos e tempestades.

Se tiver um seguro de saúde, saiba então que não estão asseguradas doenças originadas por calamidades naturais, greves, revoluções ou terrorismo, tratamentos relacionados com o vírus da SIDA, transplante de órgãos, hemodiálise e tratamentos termais. Também não entram nas apólices despesas com medicinas alternativas como acupuntura, homeopatia ou osteopatia. Nos casos dos seguros de saúde, as exclusões abarcam corridas de velocidade, prática de desportos considerados perigosos - como artes marciais, parapente e caça submarina -, acidentes aéreos em carreiras não comerciais, guerras tumultos, alterações da ordem pública e atos de terrorismo.

No diploma do PEV, lê-se que "as letras minúsculas dos contratos podem fazer com que algumas condições passem despercebidas, podendo levar a adesões a contratos de forma menos informada e consciente do que se deseja e do que deve ser uma prática, sob pena de termos contratos cujas cláusulas não são percetíveis e legíveis na íntegra, o que pode representar consequências gravíssimas do ponto de vista financeiro para os cidadãos".

O documento lembra também que, muitas vezes, só depois de assinarem os contratos é que as pessoas se apercebem que aceitaram cláusulas que não leram antes e que estão associadas a períodos de fidelização ou a critérios de rescisão.

Ao jornal i, Mónica Dias garante que "a expressão ‘letrinhas pequeninas’ frequentemente utilizada quando se fala de seguros, não se aplica na atualidade, uma vez que a apólice deve ter escritas em letras destacadas e de maior dimensão do que as restantes as cláusulas que definem o que está e o que não está coberto pelo seguro". "Não devemos ser paternalistas e desresponsabilizar os consumidores", acrescentou a especialista da DECO, reforçando a necessidade de se ler na totalidade os contratos assinados.