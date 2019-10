O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que a rede social "vai ao tapete" se a candidata do Partido Democrata Elizabeth Warren "for eleita" e cumprir a sua intenção de "partir" gigantes da tecnologia nos Estados Unidos.

Em duas horas de áudios de reuniões internas do Facebook durante o mês de julho divulgados pelo site The Verge, Zuckerberg identifica um "movimento político" em que as pessoas estão "zangadas com as empresas tecnológicas ou estão preocupadas pela concentração" de poderes.

Em março, a senadora do Massachusetts - que é uma das principais candidatas do Partido Democrata nas eleições dos EUA – considerou que o setor tinha "demasiado poder" sobre a economia, a sociedade e a democracia norte-americana.

"Se ela é eleita presidente, aposto que haveria uma disputa legal, e aposto que venceríamos essa disputa legal. E será que isso é ainda prejudicial para nós? Sim. Quer dizer, eu não quero ter um enorme processo contra o nosso próprio governo.. Mas, no fim do dia, se alguém ameaça algo tão existencial, tu vais ao tapete e lutas", afirma Zuckerberg numa dessas reuniões internas com funcionários do Facebook, comparando o caso da sua rede social com outras gigantes como a Amazon e a Google.

Questionado sobre notícias que davam conta da vida que levam os moderadores humanos do Facebook, que relatam situações exaustivas sigilo por parte de chefias, Zuckerberg descreve-as como "um pouco dramáticas de mais".

"Alguns dos relatos, acho, são um pouco melodramáticos. Não é como se a maioria das pessoas esteja apenas a ver coisas horríveis o dia inteiro. Mas há coisas muito más com que as pessoas têm de lidar, e garantir que as pessoas recebem aconselhamento próprio, espaço e a capacidade para terem pausas e apoio mental que precisem é algo muito importante", indicou o fundador do Facebook.

Zuckerberg lança ainda um plano para combater a ascensão do seu mais recente competidor no mundo das redes sociais, a aplicação Tik Tok. A empresa introduziu uma versão semelhante no México, chamada Lasso, de maneira a aperfeiçoar o produto antes de o espalhar ao mundo inteiro.

"Temos um produto chamado Lasso que é uma aplicação na qual estamos a trabalhar, tentando introduzi-la em países como o México", disse. O líder da rede social descarta ainda, para já, o uso de tecnologia de computadores que possam ler a mente de utilizadores que empresas associadas ao Facebook estão a desenvolver.



Zuckerg anunciou entretanto a própria notícias dos seus áudios divulgados no Facebook. "Todas as semanas faço um Q&A [evento de perguntas e respostas] no Facebook em que funcionários podem perguntar-me qualquer coisa e eu partilho abertamente o que estou a pensar sobre todo o tipo de projetos e assuntos. A transcrição de uma dessas sessões de há meses atrás acabou de ser publicada - e apesar de isto dever ser interno e não público, agora que está cá fora, podem lê-la se estiverem interessados em ver uma versão sem-filtro daquilo que estou a pensar e a dizer a funcionários sobre um sem-número de tópicos como a responsabilidade social, quebrar empresas de tecnologia, Libra, interfaces computacionais e fazer o que está certo a longo prazo", escreveu.