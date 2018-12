O Presidente da República não perdeu tempo e já deu luz verde ao Orçamento do Estado para o próximo ano. No entanto, na nota publicada no site da presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa deixa vários recados ao Governo, designadamente a pouca relevância dada ao investimento privado, facto que o Presidente relaciona com "a matriz da fórmula governativa e parlamentar vigente".

Já no ano passado Marcelo Rebelo de Sousa deixou quatro recados aquando da promulgação do Orçamento para 2017, com particular relevância para o aviso sobre o risco de "eleitoralismo" numa fase em que se aproximava o ciclo eleitoral de 2019. No entanto, os recados agora deixados ao Governo são mais fortes.

Marcelo começa por justificar a luz verde dada ao Orçamento que chegou ontem a Belém com "a mais complexa situação externa, o valor da estabilidade política, a permanência do caminho nacional no tocante ao controlo dos défices orçamentais e decorrente preocupação com a redução da dívida pública, e a credibilidade alcançada e que deve ser preservada e reforçada nas instituições financeiras internacionais".