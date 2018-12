Maioria das pensões terá aumento acima de 1,53% em Janeiro

Inflação garante às pensões de até 870 euros um aumento mínimo de 1,53%. Se a pessoa tiver um conjunto de pensões inferior a 653 euros recebe entre 6 e 10 euros.

As pensões de valor igual ou inferior a 870,67 euros terão em Janeiro um aumento mínimo de 1,53%. Esta subida será complementada com um aumento extraordinário quando a pessoa não receber mais do que 653 euros em pensões.



A inflação que pode servir de referência para o cálculo das pensões ficou em 1,03% em Novembro e será este o valor a ser considerado, confirmou o Governo ao Jornal de Negócios.



