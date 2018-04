A carregar o vídeo ...





Relacionado São já 8000 passageiros afectados na Madeira Quatro chegadas canceladas e dois voos divergidos no Aeroporto da Madeira A maior tragédia da aviação em Portugal foi há 40 anos



Recorde-se que o aeroporto da Madeira é visto como um dos aeroportos mais dificeis de aterrar, tendo até limites de vento. Esta sexta-feira, ouvido em audição parlamentar na Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo o piloto Timóteo Costa, com 26.000 horas de voo e 9.000 aterragens na Madeira, defendeu que o aeroporto não devia ter "limites" de vento e considerou que a região está a ser "castigada" por "uma decisão burocrática".Estamos a castigar a Madeira e os madeirenses com uma pura decisão burocrática", disse aos deputados, manifestando a convicção de que "50 a 70% dos aviões que andam às voltas e vão embora, e nem sequer tentam aterrar, aterrariam em plena segurança".

Um piloto da SATA foi o único a conseguir ter habilidade para aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo num dia de fortes ventos cruzados.Segundo o jornal JM Madeira, a aterragem aconteceu no passado dia 9 de abril, no aeroporto da Madeira. O momento foi gravado por Samuel Passos, que publicou o vídeo no seu canal do YouTube, "aviationchannel2010".