Juízes alemães ameaçam política de juros baixos na UE

O Tribunal Constitucional (TC) da Alemanha deu, esta terça-feira, três meses ao Banco Central Europeu (BCE) para justificar que o seu programa de estímulo monetário – que salvou o euro e foi crucial para países como Portugal – está a ter resultados económicos "proporcionais" aos objectivos. A longa decisão de 110 páginas lança dúvidas sobre a margem de actuação do BCE no programa de compra de activos – que é chave para baixar os juros da dívida de Portugal – incluindo sobre o programa que criou para apoiar a capacidade de financiamento dos Estados durante a pandemia.

Do ponto de vista de um país como Portugal a decisão "é preocupante", admite Miguel Poiares Maduro, especialista em direito constitucional e europeu. "Vem colocar em dúvida a legalidade das decisões do BCE ao abrigo do próprio direito europeu, nomeadamente a bazuca do BCE anunciada durante a pandemia", explica. A pretensão é de definir "limites à participação da Alemanha" na partilha de risco financeiro na zona euro, acrescenta. O tribunal alemão explicitou que a decisão não se aplica ao programa para a pandemia – mas quer para Poiares Maduro, quer para o jurista alemão Franz Mayer, ouvido pela SÁBADO num comentário online sobre a deliberação, a deliberação abre uma frente de risco também para esse programa.

O que decidiu ao certo o tribunal? Numa decisão validada por sete dos oito juízes do segundo senado do TC alemão, o tribunal deliberou que o programa de compra de obrigações (títulos de dívida emitidos por Estados e empresas) pelo BCE viola os tratados europeus e não tem sustentação no enquadramento jurídico alemão. "Ao perseguir de forma incondicional o objectivo de política monetária do programa – atingir taxas de inflação abaixo mas próximas de 2% - enquanto ignora os seus efeitos económicos, o BCE desconsidera de forma manifesta o princípio da proporcionalidade", lê-se no resumo, em inglês, da sentença.

Por outras palavras: os juízes consideram que para chegar à inflação próxima de 2%, o BCE está a gerar demasiados danos colaterais que não está a levar em conta. A lista que faz desses danos encontra eco frequente nas queixas ventiladas na imprensa germânica: as taxas de juro negativas motivadas pela política do BCE ajudam aos Estados mais devedores do euro, no que o TC alemão considera uma violação dos tratados europeus que proíbem o financiamento monetário da dívida soberana); por outro lado levam ao sangramento das poupanças de pensionistas, senhorios e aforradores na zona euro (leia-se na Alemanha, que tem das taxas de poupança mais altas do bloco).

A deliberação é um desafio de juristas aos economistas do BCE e pretende limitar a liberdade de atuação – e a independência formal – do banco central que, de resto, nem aceitou ir a este processo. O que acontece a partir aqui? A decisão refere que, sem justificação sobre a proporcionalidade da medida, "o banco central alemão (Bundesbank, um dos "braços" do BCE), o governo e o parlamento do país não podem participar no programa de compra de activos", explica Mayer, num comentário organizado pelo think tank europeu Bruegel. O TC alemão deu três meses para essa justificação aparecer.

Quer para Mayer, quer para Poiares Maduro, a expectativa é de que o BCE responda de forma "pragmática". "Numa próxima comunicação de medidas, o BCE, sem nunca se referir directamente à decisão do TC alemão, pode dar mais justificação verbal para essas medidas", explica Poiares Maduro. O Governo da Alemanha e o Bundesbank podem depois considerar que a justificação pedida está dada, com este último a poder continuar a comprar obrigações.

Mas isso será apenas "comprar tempo", reconhecem. Os juízes alemães não parecem ser contra um programa do BCE, mas são contra este programa do BC "no seu formato actual", ou seja, financiamento ilimitado sem contrapartidas - o "whatever it takes" dito por Mário Draghi e repetido recentemente pela presidente do BCE, Christine Lagarde. O desejo é que haja travões e contrapartidas impostas aos beneficiados, pondo o BCE sob pressão constante", apontou na rede social Twitter Henrik Enderlein, que lidera o think tank Jacques Delors Centre. "A abordagem de ‘whatever it takes’ não vai continuar a funcionar, a não ser que o BCE aceite um conflito com o TC alemão e partes da opinião pública alemã", apontou Enderlein, para quem a decisão marca o regresso do nacionalismo legal".

A sentença do TC alemão insere-se numa batalha legal já longa motivada por queixas apresentadas junto do tribunal por economistas e políticos eurocépticos, adversos ao que entendem ser o financiamento não autorizado de outros estados europeus. "Este tipo de desafio vai repetir-se", aponta Franz Mayer. O programa de 750 mil milhões criado para responder à pandemia estará na linha de fogo.

A percepção de que o envolvimento incondicional do BCE na resposta à crise – na ajuda a gerir o agravamento do endividamento público nos países mais frágeis como Portugal, Espanha e Itália – pode enfrentar limites políticos e legais foi precisamente uma das motivações para a querela recente entre governos europeus sobre a criação de títulos de dívida comuns, os "coronabonds". Essa via de partilha dos custos de financiamento motivados pela pandemia foi bloqueada pelos governos do "Norte" da Europa, incluindo o da Alemanha.

"Guerra entre juízes"

A decisão do TC alemão não é só um desafio de juristas aos economistas do BCE: é o assumir de um confronto directo entre o tribunal alemão e o Tribunal Europeu de Justiça. "É um choque de egos jurídicos para decidir quem é o derradeiro árbitro e quem tem a palavra final", descreve Mayer.

O TEJ já tinha deliberado pela validade do programa do BCE, mas o TC alemão vem agora declarar essa decisão como sendo "vazia", não se sentindo vinculado a acatá-la – a mensagem é de que o TEJ dá rédea demasiado solta ao BCE e que não está a acautelar o princípio da proporcionalidade na actuação do banco central. Esta é uma "perspectiva alemã sobre o assunto", nota Franz Mayer, que acrescenta que quer o TEJ, quer o BCE têm uma perspectiva mais abrangente (europeia).

O desafio do TC da Alemanha abre um problema para a União Europeia, nota Poiares Maduro: governos mais autoritários, como o da Polónia ou da Hungria, que controlam os seus tribunais constitucionais, podem invocar o precedente alemão para não seguir decisões do TEJ. Para Franz Mayer isto vai levar forçosamente a uma "guerra de juízes", com uma resposta do TEJ. Poiares Maduro não partilha dessa opinião: a resposta que compra tempo no curto prazo, atrás descrita, faz com que o Bundesbank continue a entrar no programa do BCE e dispensa o TEJ de responder formalmente ou a Comissão Europeia de abrir um processo contra a Alemanha.