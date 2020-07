Juiz suspende António Mexia da EDP

O juiz Carlos Alexandre decidiu suspender de funções António Mexia, presidente da EDP, e João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, no âmbito do caso EDP. A decisão, avançada pelo Eco e pelo Observador, tinha sido proposta pelo Ministério Público. João Conceição mantém-se na administração da REN apesar de ser também arguido no processo.

De acordo com o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, todas as medidas de coação pedidas pelo MP foram validadas, depois da defesa de António Mexia ter considerado as mesmas "ilegais", sustentando que o pedido de agravamento das medidas de coação é relativo a factos públicos desde 2018.



O juiz de instrução decretou ainda o depósito de cauções de um milhão de euros para cada um dos gestores, quando o Ministério Público tinha pedido uma caução de dois milhões de euros a António Mexia e outra de um milhão a João Manso Neto. Com a decisão de Carlos Alexandre, António Mexia e João Manso Neto ficam igualmente impedidos de contactar um conjunto de pessoas do grupo EDP, além de não poderem entrar nas imediações.



O Ministério Público defendeu que ambos os gestores fiquem impedidos de entrar em todos os edifícios da EDP e de contactarem algumas pessoas.



Na contestação ao pedido de medidas de coação do MP, os advogados de Mexia e Manso Neto classificaram como ilegal o pedido de suspensão de funções, por essa medida apenas poder ser decretada para funcionários ou gestores públicos, situação que não se verifica nestes casos.



Mexia está ao leme da EDP desde 2006, estando a cumprir o último ano do seu quinto mandato da empresa de energia.



Mexia e Manso Neto são suspeitos de quatro crimes de corrupção ativa (envolvendo Manuel Pinho, Miguel Barreto, João Conceição e Artur Trindade) e um de participação económica em negócio (ligado à barragem de Baixo Sabor, adjudicada a um consórcio que integrou a Bento Pedroso, do grupo Odebrecht, e o grupo Lena).