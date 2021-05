Juiz Carlos Alexandre acelera processo contra Ricardo Salgado no caso BES

O juiz Carlos Alexandre decidiu avançar para a instrução do processo do ‘Universo Espírito Santo’, que tem como principal arguido o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado. As defesas dos 25 arguidos têm até 1 de setembro para requerer a abertura da fase de instrução. O processo terá de ser novamente alvo de sorteio.







Filipe Farinha / Correio da Manhã