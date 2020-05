Jornal alemão: Centeno vai sair do Eurogrupo

Mário Centeno não vai recandidatar-se a um segundo mandato à frente do Eurogrupo, avança o jornal de referência alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citando fontes anónimas. O jornal germânico, que tem sido publicado várias críticas de fontes europeias anónimas ao desempenho do ministro português, aponta a "fadiga" de Centeno.

O FAZ aponta a sobrecarga de trabalho do ministro que trabalha sem uma equipa extensa de funcionários, seja em Bruxelas e em Lisboa. A TVI, através do seu correspondente em Bruxelas, cita uma fonte do gabinete de Centeno no Eurogrupo, que não desmente a peça do FAZ e diz que "Centeno tomará e comunicará a sua decisão sobre a possibilidade de concorrer a um segundo mandato no devido tempo". A mensagem é de que até ao fim do mandato, a 13 de Julho, há muito trabalho a fazer e que é nisso que Centeno está empenhado. A SÁBADO está a tentar contactar a assessoria de imprensa de Mário Centeno no Eurogrupo.

Os rumores sobre a não recandidatura de Centeno à frente do grupo que reúne os ministros das Finanças da zona euro têm sido ventilados em paralelo com os que, até ao início da pandemia de Covid-19, davam Centeno como o próximo governador do Banco de Portugal. A SÁBADO sabe que o ministro estava interessado. É incerto se o choque económico e orçamental da pandemia vai mudar esses planos. O mandato do actual governador, Carlos Costa, termina em Julho, assim como o de Centeno no Eurogrupo.

O FAZ – jornal de referência no espaço do centro-direita alemão – tem noticiado, sempre com fontes anónimas, a insatisfação de "alguns ministros das finanças europeus" e de "fontes diplomáticas" com o que apelida de falta de preparação do ministro português para o cargo.

No final do ano passado – após a cimeira europeia sobre o orçamento europeu em que António Costa manifestou a sua discordância face ao projecto de Centeno nessa área – o FAZ noticiou a opinião de "vários diplomatas da União Europeia", segundo os quais o português se deveria ter demitido no cargo. Os descontentes, segundo o FAZ, apontam a sua falta de preparação e dificuldade em "aproximar posições diferentes". Na peça hoje publicada, o jornal alemão volta a fazer eco dessas críticas sobre o desempenho do português.

Mário Centeno assumiu a presidência do Eurogrupo em janeiro de 2018, para um mandato de dois anos e meio e tem enfrentado dificuldades em fazer avançar mudanças de fundo na União Económica e Monetária. Estas mudanças - no sentido geral de maior partilha de recursos, risco e responsabilidades dos estados-membros do euro - são dificultadas, sobretudo, pela divergência de interesses entre os líderes dos governos dos países do Norte e do Sul da Europa.



O FAZ aponta a ministra socialista espanhola, Nadia Calviño, o ministro luxemburguês Pierre Gramegna (que perdeu para Centeno em 2018) como possíveis candidatos e aponta que o governo irlandês está a ponderar avançar com o ministro irlandês Paschal Donohoe.