Capa n.º 770

A venda do jato e do helicóptero Agusta são apenas dois símbolos dos tempos menos bons vividos por aquele que, em 2008, era o quinto homem mais rico do País. Perdeu-os para pagar parte de uma dívida de 24 milhões de euros. "O jato só foi vendido à segunda tentativa. A primeira pessoa que o comprou deu o sinal, mas falhou o pagamento", conta àuma fonte do mundo financeiro. O jato era, há muitos anos, uma das formas de deslocação preferidas do milionário.Não era a única: em viagens mais curtas, João Pereira Coutinho saía de Tires a pilotar um helicóptero - com o qual chegou a aterrar em festas de aniversário no campo, em herdades de amigos e no terreno da sua moradia em Carcavelos; mais raramente ao volante de um dos primeiros quatro Lamborghini Murciélago que chegaram a Portugal.A vida do homem que tem uma ilha de 14,5 milhões à venda e que vai perder o seu maior negócio em Portugal - a Siva, representante da Volkswagen, deve passar para as mãos da Porsche.