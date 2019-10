Já pode mandar vir comida que de outra forma iria para o lixo

Too Good to Go I Foto: DR

Alguma vez pensou na quantidade de alimentos perfeitamente aptos para consumo que são deitados ao lixo todos os dias? Só em Portugal, e segundo o projeto PERDA, um milhão de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados por ano em Portugal, sendo que 75% desses são hortícolas, cereais, frutos e laticínios. E se houvesse uma forma rápida e confortável de conseguir aproveitar alguma dessa comida? Chegou esta terça-feira a Portugal essa forma, ou melhor, essa aplicação, e chama-se Too Good To Go.A aplicação, cujo nome numa tradução livre para português significa "demasiado bom para ir", aproveita exatamente os alimentos e as refeições que são demasiado boas para ir para o lixo, criando um mercado para todos os estabelecimentos que querem colocar à venda o excedente de comida de cada turno ou de cada dia, sejam eles restaurantes, cafés ou supermercados. Os utilizadores podem depois ver na aplicação a comida que está disponível para compra, pagam na hora através de cartão de crédito e recolhem no local.Como explica à, Madalena Rugeroni, responsável em Portugal da Too Good To Go, este processo é benéfico para todos os envolvidos: "Para o utilizador, sendo que ao comprar excedentes alimentares através da aplicação, beneficia de refeições e produtos de qualidade a preços acessíveis, para os estabelecimentos parceiros pois têm uma oportunidade de cobrir os custos de produção ou fazer uma receita extra com os alimentos que anteriormente iriam para o lixo e, por último, para o meio ambiente que é impactado positivamente por este consumo consciente e sustentável."Como os estabelecimentos não sabem à partida quais vão ser os produtos que vão sobrar nesse turno ou nesse dia, os utilizadores só podem comprar magic boxes, ou seja, caixas surpresa cujo conteúdo vai ser escolhido pelo restaurante, café ou supermercado. Atualmente, a empresa já conta com 50 estabelecimento parceiros, sendo que uma refeição pode custar entre dois e cinco euros.Esse valor é pago na aplicação com cartão de crédito, Google Pay ou PayPal, mas a caixa surpresa tem de ser levantada pelo cliente no estabelecimento, não estando disponível a opção de entrega ao domicílio.Embora seja a estreia da aplicação em Portugal, a Too Good To Go já está presente em mais 12 países, com Madalena Rugeroni a afirmar que "em todos eles a perceção tem sido bastante positiva". "Temos vindo a cumprir o nosso propósito e os resultados mostram isso. Já conseguimos salvar mais de 22 milhões de refeições e evitar que mais de 58 mil toneladas de CO2 fossem emitidas para a atmosfera" aponta ainda a responsável àO objetivo agora é expandir a rede de estabelecimentos registados e expandir aos 18 distritos de Portugal Continental. "Temos um sentido de urgência grande pois cada segundo que passa, são toneladas de comida que se desperdiçam. Quanto mais rápido crescermos, mais rapidamente salvamos refeições de irem para o lixo e por consequência, maior o impacto positivo no nosso planeta", alerta Madalena. A aplicação já está disponível para iOS e Android nas lojas de aplicações dos mesmos sistemas.E se é importante o impacto em cada um dos utilizadores da plataforma, para a Too Good To Go a diferença tem também de se faz nas parcerias com os Governos e as instituições locais. A empresa está já a trabalhar em programas e materiais educativos para escolas em vários países na Europa, sendo que a ideia para Portugal é implantá-los em 500 escolas.Além disso, e ainda que já existam algumas organizações de solidariedade social a distribuir este tipo de comida a famílias carenciadas, Madalena diz que uma coisa não impede a outra. "Costumamos dizer que o caixote do lixo é o nosso único competidor", aponta. "Mas nem toda a comida pode ser doada pois as organizações sociais têm algumas limitações". Assim, os restaurantes parceiros vão continuar a poder trabalhar com outras instituições, sendo que há ainda uma opção na aplicação de doar comida diretamente para essas mesmas instituições. "Infelizmente este problema tem uma escala tão grande que são necessários o maior número de intervenientes possíveis", finaliza a responsável.

