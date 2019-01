A ideia de vender produtos de puericultura não tinha passado pelas cabeças dos três jovens empreendedores que criaram a Baby Loop. "Somos jovens, nenhum de nós tem filhos", diz a sorrir à SÁBADO Ricardo Morgado, de 29 anos, um dos fundadores da nova plataforma de compra e venda de objetos de bebé. A ideia surgiu através da apresentadora Carolina Patrocínio que a passou a amigos comuns. "Ela queria resolver um problema pessoal: tinha muitos produtos de bebé que deixaram de ser usados e ficaram guardados sem destino."

Manuel Tovar, de 24 anos, e João Bernardo Parreira, de 20, já tinham criado uma plataforma online de reutilização de manuais escolares, o Book in Loop, e estavam à procura de um novo mercado para expandirem a sua filosofia de economia circular, assente na redução, reutilização, recuperação e reciclagem.

"Os produtos de puericultura não são muito diferentes dos livros: são produtos caros, utilizados durante poucos meses e que ficam arrumados durante anos. Pensámos que havia aqui um incentivo para a reutilização", explica Ricardo Morgado.

O problema é o da grande maioria das famílias portuguesas: o que fazer com o carrinho, o berço e a cadeirinha auto dos filhos que deixaram de ser úteis? Umas guardam tudo em sótãos ou garagens, outras dão a familiares e amigos e há quem procure recuperar algum do investimento e vendê-los nas redes sociais, sites de classificados e lojas de segunda mão.

Mas a Baby Loop, que começou a receber pedidos na semana passada, oferece algo muito diferente. "Fazemos uma avaliação do objeto por fotografias enviadas pelo vendedor e propomos um valor", explica Manuel Tovar. "Se a proposta for aceite, o vendedor pode levar o objeto até uma das 78 lojas Continente com quem trabalhamos ou pedir uma recolha ao domicílio."

Depois a cadeirinha, carrinho de passeio ou cadeira de refeição passa por um processo de limpeza, que incluiu um tratamento antibacteriano, é testado, fotografado por profissionais e colocado à venda na plataforma.

"A garantia de qualidade é muito importante. A Carolina Patrocínio avisou-nos que os pais procuram o melhor para os filhos e não querem correr riscos", frisa Ricardo Morgado.

O vendedor recebe por email toda a informação, quando o objeto é recolhido, quando chega ao centro de logística. "No máximo ao fim de uma semana o produto estará à venda", garante Manuel Tovar.

Para vender é necessário escolher a categoria do que está a vender – auto, passeio ou casa -, preencher um formulário com os dados pessoais e enviar duas fotografias do produto.

Quem quiser comprar, pode escolher as marcas disponíveis e recebe o produto em casa. "Se não ficar satisfeito tem 15 dias para devolver o produto sem apresentar justificação. Mas paga os custos de transporte", continua Manuel Tovar.

A plataforma já recebeu mais de 10.000 emails, alguns com pedidos de reserva, e tem 22.300 seguidores no Instagram. "Ter todos os produtos que um bebé necessita é muito caro para o salário médio português e a economia circular é uma opção inteligente de consumo", explica João Bernardo Parreira. "Comprar, usar, reutilizar e não deitar fora."

A plataforma está a criar um catálogo com marcas e modelos e os preços de venda e a oferta por cada produto pretende ser muito competitiva. "Queremos que o desconto imediato em comparação ao produto novo atinja os 50%", diz João Bernardo Parreira.

Se os pais e mães aderirem como os três empresários estão convencidos que vão aderir, em breve o Baby Loop poderá também incluir roupa e brinquedos. "Este tipo de negócio é o futuro", conclui João Bernardo Parreira.