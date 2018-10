O governo italiano já aprovou e enviou para Bruxelas a respectiva proposta orçamental. Nesta altura, dos 19 Estados-membros da área do euro só falta o Governo português enviar o documento. Segundo a consulta do Negócios ao site da Comissão Europeia , faltam apenas as propostas orçamentais de Lisboa e Roma. Contudo, de acordo com a imprensa italiana, o Executivo transalpino já fez chegar o documento a Bruxelas.

A conferência de imprensa para apresentação da proposta do Orçamento do Estado de 2019, por parte de Mário Centeno, só vai decorrer na manhã de terça-feira.

Quanto à habitual deslocação ao Parlamento para entregar o documento ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, deverá decorrer ainda hoje, mas a poucos minutos de terminar o prazo legal (24h00).

(Notícia em actualização)