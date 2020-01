Isabel dos Santos sai da Efacec

A Efacec anunciou que Isabel dos Santos vai sair do capital da empresa de forma definitiva. Mário Leite da Silva e Jorge Brito Pereira também renunciaram aos cargos na empresa.





Mário Leite da Silva desempenhava o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Jorge Brito Pereira renunciou ao cargo de Presidente da Assembleia Geral da Efacec Power Solutions. Efacec informa, em comunicado enviado às redações, que o Conselho de Administração da empresa já efetuou as diligências necessárias para concretizar a saída da empresária angolana e filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos.Isabel dos Santos também já anunciou a sua saída do capital do EuroBic , anunciou o banco num comunicado enviado esta quarta-feira, 22 de janeiro. De acordo com a instituição financeira liderada por Teixeira dos Santos, a operação de alienação da sua participação foi já iniciada.Isabel dos Santos, que detém uma participação de 42,5% no capital do EuroBic, está agora de saída depois a investigação do consórcio internacional de jornalistas ter revelado que a conta da Sonangol no EuroBic, em Lisboa, terá sido "esvaziada" em 24 horas, passando de ter 57 milhões de dólares para um saldo negativo de 450 mil euros.Esta quarta-feira, a filha do antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos foi constituída arguida em Angola por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol. Igualmente constituídos arguidos foram Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol: Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA; Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS e Nuno Ribeiro da Cunha, encontrado morto ao final do dia, em casa.Um Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de Luanda Leaks , que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos que permitiram retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais e vários esquemas com dezenas de empresas. De acordo com a investigação deste conjunto de órgãos de comunicação social, entre os quais o Expresso e a SIC, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para uma empresa sediada no Dubai e que tinha como única acionista declarada Paula Oliveira.A investigação revela ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana.