A taxa de inflação em Portugal subiu de 1,5%, em Junho, para 1,6%, em Julho, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelada esta terça-feira, 31 de Julho.



"Tendo por base a informação apurada até à data do presente destaque, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 1,6% em Julho de 2018 (o valor apurado para Junho foi 1,5%)", informa o INE.



Já a taxa de inflação subjacente, a chamada inflação "core" (que exclui os preços mais voláteis da energia e produtos alimentares não transformados) manteve-se em 1%. O índice relativo aos produtos energéticos acelerou de 7,5% para 7,8%, uma evolução que estará ligada à subida dos preços dos combustíveis.



Em relação ao mês anterior, o índice de preços no consumidor caiu 0,6%, depois da ligeira subida mensal de 0,1% observada em Junho.



"Estima-se que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português tenha registado uma variação homóloga de 2,2% (o valor observado em Junho foi 2,0%)", acrescenta o INE.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de Julho serão publicados no próximo dia 10 de Agosto.