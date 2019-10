Impostos sobre sacos de plástico rendeu quase zero

O Estado arrecadou cerca de dois mil euros com a contribuição sobre os sacos de plástico leves em 2018, divulgou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE). Se ao longo dos últimos quatro anos a receita com esta taxa tornou-se cada vez mais residual, no ano passado essa receita foi praticamente inexistente.

Quando foi criada, em 2015, a contribuição sobre os sacos de plástico leves (que impôs um custo de dez cêntimos por cada saco vendido) rendeu aos cofres do Estado um milhão de euros. A partir daí, foi sempre a descer: a receita foi de 90 mil euros em 2016 e de 52 mil euros no ano seguinte.

Apesar de o então ministro do ambiente do PSD/CDS-PP, esperar arrecadar 40 milhões de euros com esta medida, era esperado que a taxa trouxesse uma receita cada vez mais baixa aos cofres do Estado, já que a medida tinha como objetivo reduzir a utilização de sacos de plástico pelas famílias.



