OE2019: Imposto do selo no crédito ao consumo aumenta 60%

O Governo vai voltar a aumentar o imposto do selo sobre as operações de crédito ao consumo. O agravamento será feito por duas vias, segundo a proposta Orçamento do Estado para 2019 entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Depois dos alertas feitos recentemente, o Governo vai agravar o imposto do selo sobre o crédito ao consumo. A proposta do Orçamento do Estado para 2019, entregue esta segunda-feira no Parlamento, contempla um aumento do imposto sobre as novas operações por duas vias. Por um lado, serão aumentadas as taxas base, tal como aconteceu no ano passado, avança o Jornal de Negócios. Este ano, o agravamento será de 60%. Por outro lado, será prolongado por mais um ano o agravamento de 50% sobre estas taxas que vigora desde 2016.



Terminava a 31 de Dezembro de 2018 o agravamento de 50% sobre o imposto do selo do crédito ao consumo que tinha sido anunciado em 2016. Mas o Governo vai prolongar este aumento por mais um ano, até 31 de Dezembro de 2019, tal como o Negócios tinha já avançado no sábado passado.



Além disso, este imposto será aumentado por outra via. Isto porque a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano contempla também aumentos na tabela geral do imposto do selo, o que, aliás, também já tinha acontecido no ano passado. E são quatro os segmentos onde o imposto vai subir. Trata-se de um aumento de 60% face às taxas actualmente aplicadas.



