Capa n.º 737

Colados ao telemóvel, invadem as ruas dos centros históricos de Lisboa e do Porto. Falam com investidores, incentivam proprietários a vender, deixam cartões-de-visita nas caixas do correio e jogam com os preços do mercado. Os agentes são uma peça determinante no xadrez do boom imobiliário, mas há outras: quem constrói as casas de luxo, quem faz da compra um modo de vida (e vem propositadamente a Portugal à caça de oportunidades), quem vende e anseia por dias melhores nas zonas limítrofes, quem gere o alojamento local como uma pequena empresa com rendimentos anuais que podem ser superiores a 5% – e opera na própria casa.Toda a engrenagem ganha balanço com o fluxo de turistas, que não pára de crescer – foram 9.479.224 dormidas no primeiro trimestre de 2018, mais 7,6% do que no ano anterior.A subida reflecte-se nos preços das casas (as mais procuradas são as de três e quatro assoalhadas) e nas rendas que provocam despejos. Sinais que deixam o Banco de Portugal apreensivo. Na quarta-feira 6, o regulador lançou a questão: e se o turismo começar a cair? Que acontecerá à sobrevalorização dos imóveis?