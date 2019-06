O Instituto de Emprego e Formação Profissional vai oferecer até 6536 euros a famílias de emigrantes ou lusodescendentes que pretendam voltar a Portugal. Medida, que faz parte do Programa Regressar, foi aprovada em março deste ano e deverá entrar em vigor já nos primeiros dias de julho.

Ao todo, segundo o Público, o IEFP tem um orçamento de 10 milhões de euros para o apoio a 1500 beneficiários para o que resta de 2019. Neste apoio está destinado a emigrantes e lusodescendentes que iniciem a atividade laboral em Portugal continental e irá também comparticipar as despesas de viagens e transporte de bens.

O Governo não coloca ainda uma "meta" a alcançar com esta medida mas o orçamento foi avançado ao jornal pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. "Os programas de regresso de emigrantes são programas complexos, têm até algum historial de dificuldades. Da mesma maneira que as pessoas não tomam de ânimo leve a decisão de sair, regressar também não é uma coisa imediata", admite.

A este Programa Regressar podem candidatar-se os emigrantes que tenham saído de Portugal até 31 de dezembro de 2015, que viveram fora de Portugal pelo menos 12 meses e que iniciem a atividade laboral em Portugal Continental entre 1 de janeiro deste ano e 31 de dezembro de 2020, através de um contrato de trabalho por conta de outrem.