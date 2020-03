Em 2019, mais 31 mil pessoas juntaram-se aos "ultra-ricos", cujas fortunas são avaliadas em mais de 30 milhões de dólares (26,96 milhões de euros). De acordo com a consultora Knight Frank, num relatório publicado recentemente, houve um aumento de 6% no número de pessoas que se enquadram nesta categoria, onde estão atualmente 513.244 pessoas, mais do que a população de Espanha.





"Economicamente, 2019 foi um ano turbulento, com o Fundo Monetário Internacional a reduzir as suas previsões para crescimento global do PIB em 3.5% em janeiro de 2019 para 2.9% em janeiro de 2020", lê-se no relatório. Contudo, lê-se ainda, a população ultra-rica cresceu 6.4%: "63% dos gestores de fortuna disse que a riqueza dos seus clientes aumentou em 2019, sendo que apenas 11% diminuiu."A diretora de investigação da Knight Frank, Liam Bailey, acrescentou ao The Guardian que, apesar de metade dos novos ultra-ricos virem dos Estados Unidos (onde 240 mil pessoas têm mais de 30 milhões), o maior crescimento registou-se em África e Ásia."É entusiasmante ver a riqueza a desenvolver-se um pouco por toda a Ásia, com um crescimento de ultra-riquezas na Índia, Vietnam, China e Malásia a ultrapassar muitos outros mercados nos próximos cinco anos", acrescentou. De acordo com Bailey, a população ultra-rica na Índia deverá crescer 73% nos próximos cinco anos (atualmente tem seis mil). A Knight Frank estima que o Egito seja o segunda país com o crescimento mais rápida, com um aumento de 66% até 2024.

Além dos Estados Unidos, entre os países com mais ultra-ricos está a China (61 mil), Alemanha (23 mil), França (18 mil) e Japão (17 mil).