O Governo chegou a acordo com os acionistas privados da TAP e o Estado vai ficar com 72,5% da TAP, em troca de 55 milhões de euros. "De forma a evitar o colapso da empresa o Governo optou por chegar a acordo por 55 milhões de euros", afirmou João Leão.O anúncio foi feito por João Leão, ministro das Finanças, e por Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas. Santos sublinhou que a "nacionalização não chegou a ser necessária".João Leão destacou a importância estratégica da TAP para o país, como elemento de "coesão nacional" e o seu "papel decisivo dos interesses económicos e estratégicos do País". "Considerando a importância da TAP na economia portuguesa e a sua deterioração económica e acentuadas dificuldades de liquidez", optou-se pelo acordo, a troco de 55 milhões.

O Estado assegura assim o controlo da empresa, sendo que os 27% restantes mantêm-se com os acionistas privados, e terá um papel "determinante na gestão adequada do montante elevado do empréstimo", 1.200 milhões de euros. Este será pago em tranches.



Pedro Nuno Santos indicou que a TAP vai precisar de um plano de reestruturação e deu alguns pormenores sobre os gestores da TAP, dizendo que "uma empresa procurará gestores qualificados para gerir a TAP", da mesma forma que os privados procuram os seus administradores. "O que o Estado tem de fazer na TAP e começar a fazer noutras empresas públicas é adotar procedimentos rigorosos de escolha de equipas de gestão", afirmou Pedro Nuno Santos. Os gestores serão procurados no mercado internacional.



"O prejuízo de deixar cair a TAP ultrapassaria o esforço coletivo que todos teremos que fazer", frisou Pedro Nuno Santos. Segundo o ministro, a outra opção era a insolvência.



Pedro Nuno Santos justificou a aquisição da maioria do capital de uma empresa "que em canto nenhum" se encontra "em boa situação financeira": "O Governo tem que estar à altura dos desafios. É o que compete a quem assume esta responsabilidade". Trata-se de um "cenário desafiante mas que Portugal e a TAP vencerão".



O ministro compreende a "perplexidade do povo português sobre o montante que estamos a falar. 1200 milhões é muito dinheiro". "Os portugueses passam dificuldades, sentem fragilidades na vida e no Estado e reagem com perplexidade", assumiu.



Santos elencou ainda que a TAP é a companhia aérea que mais turistas traz para Portugal, produzindo 10 mil postos de trabalho diretos, que se estendem a 100 mil postos indiretos.



Miguel Cruz, secretário de Estado do Tesouro, afirmou que o Estado ficará com os direitos de voto e os direitos económicos "perfeitamente alinhados" a 72,5%: isto porque antes, tinha 50% dos direitos de voto, mas só 5% dos direitos económicos.



Quanto ao atual CEO da TAP, Antonoaldo Neves, abandonará o cargo e haverá uma substituição enquanto não chega a equipa de gestão.