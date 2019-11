A Google recolheu dados médicos de 50 milhões de utilizadores nos Estados Unidos sem a sua permissão. A recolha fez parte de uma iniciativa da empresa chamada "Project Nightingale" e através da qual tem acesso aos dados dos pacientes de uma clínica de saúde chamada Ascension.A recolha foi noticiada pelo The Wall Street Journal, que cita documentos internos e fontes próximas do processo, e inclui dados como diagnósticos médicos, resultados de exames e históricos de internamentos, bem como o nome do paciente e a sua data de nascimento. Ou seja, a empresa tinha acesso a todo o historial médico dos pacientes da empresa, uma das maiores do tipo no país, sem que os mesmos ou sequer os médicos soubessem.O acordo foi assinado em segredo entre as duas empresas no ano passado como solução para a falta de dados médicos nas grandes tecnológicas, algo que as impossibilita de avançar com o desenvolvimento de novas tecnologias na área. A Google estaria a usar as informação para desenvolver um novo software que engloba inteligência artificial e sistemas automáticos de aprendizagem e que será capaz de sugerir mudanças nos tratamentos dos pacientes.Em resposta ao jornal norte-americano, a Google afirmou que este é um processo normal e que segue todas as regras de privacidade do país.