A Google fez contribuições "substanciais" a alguns negacionistas das alterações climáticas dos Estados Unidos, mesmo assumindo uma política ambiental quanto ao assunto – a multinacional é, desde 2007, neutra em carbono e conseguiu ter 100% das suas operações movidas a energia renovável nos últimos dois anos.

A revelação foi feita esta sexta-feira pelo jornal britânico The Guardian, que indica que entre centenas de grupos listados como beneficiários da gigante tecnológica, mais de uma dúzia fizeram campanha contra legislação ambiental, questionou a necessidade da luta contra uma crise climática ou tentou afastar proteções ambientais enquanto Barack Obama era presidente dos EUA.

Entre os beneficiários está o Competitive Enterprise Institute (CEI), um grupo conservativo que teve um papel fulcral na decisão da administração de Donald Trump na saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, em 2017. Na altura, a Google manifestou-se dececionada com a decisão norte-americana de abandonar o acordo climático celebrado por 195 países, mas continuou a apoiar financeiramente o CEI.

A Google é também listada com patrocinadora do futuro encontro da State Policy Network (SPN) um conjunto de organizações – na qual está inserido o Heartland Institute, um grupo radical anti-ciência que criticou a ativista sueca de 16 anos Greta Thunberg de sofrer "delírio histérico-climático" – que criou uma página na Internet na qual indica que "não existe crise climática".

Ao Guardian, a Google afirma que se tratam apenas de "colaborações" e que tal não significa que "apoiamos as organizações e os seus ideais" e aponta culpas para outras gigantes tecnológicas. "Não somos a única empresa que contribuiu para organizações enquanto discorda da sua política climática", afirma o porta-voz da Google.

O responsável indica que a Google pode "discordar fortemente em algumas questões" quanto a colaborações com grupos mas que tal não significa que tenha opiniões divergentes sobre todas as ideias que a organização em questão tem.

Em 2015, aquando do esboço do Acordo de Paris firmado na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a empresa liderada por Sundar Pichai pediu uma "ação forte" dos países sobre as alterações climática e no passado ano patrocinou a conferência de Ação Climática Global em São Francisco.