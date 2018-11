As conferências da terceira edição portuguesa da maior conferência de empreendedorismo e tecnologia da Europa arrancam esta terça-feira.

A terceira edição portuguesa da maior conferência de empreendedorismo e tecnologia da Europa arrancou esta segunda-feira. Mas as grandes conferências começam esta terça-feira. Estas são as palavras que precisa de saber.



Julga que um business angel é o santo protector dos empresários? Para si, uma aceleradora é uma atleta de 100 metros? E seed só lhe lembra o intérprete da canção Cai Neve em Nova Iorque? Então tem mesmo de estudar este dicionário porque estas palavras são essenciais para comunicar no meio das empresas do século XXI.



A



Aceleradora



Nome atribuído às entidades que "aceleram" as startups, ou seja, que as ajudam a crescer. Ao contrário das incubadoras, que apoiam a fase de arranque, dão apoio na transição para o amadurecimento da empresa. Uma aceleradora pode ficar com uma parte da empresa, em troca de orientação e de pequenos empréstimos. Os programas de aceleração tardam normalmente mais tempo que os de incubação.



B



Bootstrapping

Começar do nada, apenas com capitais próprios. É o processo de autofinanciamento, no qual o empreendedor cria o seu projeto com os seus proprios recursos. A exisitir alguma entrada de capital, vem dos primeiros clientes.



Break even

Em português, o ponto de equilíbrio. É quando os custos da empresa são iguais às suas receitas.



Business Angel

Investidor privado que apoia financeiramente uma startup. O investidor-anjo é usualmente um ex-empresário ou executivo que já fez sucesso e acumulou recursos para alocar uma parte – 5 a 10% do seu património – para investir em novas empresas. Ao contrário dos fundos de Venture Capital, investem dinheiro pessoal e em somas inferiores na fase de arranque das startups - a taxa de risco é altíssima.



C



Coworking

Escritório ou qualquer outro espaço de trabalho partilhado por diversas empresas, que passam a poder relacionar-se e a trocar conhecimento.



Crowdsourcing



Modelo de produção que utiliza a inteligência e os conhecimentos colectivos e voluntários, geralmente espalhados pela Internet, para resolver problemas, criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas tecnologias – e também para gerar fluxo de informação.



D



Due Diligence (DD)

É o processo de avaliação de uma startup. É uma fase delicada e tecnicamente muito complexa, frequentemente confiada a consultoras e outros especialistas. Qualquer venda de uma startup tem de passar por este este processo.



E



Early stage

A fase inicial. São

startups em início

de vida, normalmente com três anos de existência no máximo.



F



Founder



É o criador da empresa, Os seus sócios, caso existam, são os co-founders.



I



Incubadora

Instituições ou iniciativas que oferem às startups a oportunidade de desenvolverem as suas ideias de negócio, beneficiando-as com apoio prático em termos de infraestrutura e aconselhamento, por um determinado período de tempo. É uma analogia com os nascimentos de bebés: os que nascem frágeis ficam dentro da incubadora até terem condições para seguir a vida fora delas.



IPO (Initial Public Offering)

Oferta Pública Inicial. A primeira oferta de acções de uma empresa quando abre o capital e passa a vender ações na bolsa de valores.



L



Lean startup

Lean (que significa enxuto) é um conceito de gestão que prioriza a eliminação de qualquer tipo de desperdícios, evitando gastos desnecessários. Para as startups, o conceito do americano Eric Ries, autor da bíblia do empreendorismo The Lean Startup, deve transformar uma metodologia pensada originalmente para empresas de tecnologia num método aplicável a qualquer empreendimento nascente. Não confundir com startups baratas porque o conceito não se aplica ao volume de capital aplicado nas empresas. Uma startup enxuta movimenta-se mais rapidamente.



Love capital

Capital angariado através de donativos de familiares e amigos do empreendedor para iniciar ou desenvolver uma startup.



M



MBO (Managment Buy-Out)

Aquisição de uma empresa pelos seus quadros, graças a financiamento externo.



Meetup

É um encontro informal para promover a troca de ideias entre vários agentes do meio empresarial, desde CEO’s a programadores, passando por investidores. Em Lisboa, há dois meetups regulares e muito concorridos: o Break, às terceiras quintas-feiras de cada mês, no Hotel Flórida, e o The Grid, na primeira quinta-feira de cada mês, na Fábrica de Startups.



Mentor

É um conselheiro empresarial. Tem um papel fundamental durante o processo de validação, início ou desenvolvimento de uma startup, quando os empreendedores mais necessitam. São também figuras muito conhecidas em eventos e competições de startups, assessorando os novos empreendedores no desenvolvimento de ideias e do modelo de negócio. Ter um bom mentor pode ser decisivo para um empreendedor vingar.



MVP (Minimum Viable Product)

O Produto Minimamente Viável é uma espécie de protótipo do produto de uma startup. É o coeficiente mínimo de viabilidade de um produto que é lançado ao público-alvo para testes, com o objetivo de receber feedbacks. Estratégias e testes específicos podem demonstrar o quanto um projeto será viável em termos de implantação e comercialização. Links, aplicativos ou sites falsos são utilizados para demonstrar se haveria interesse do público em conhecer um produto ainda não lançado e indicar a viabilidade de o lançar posteriormente.



N



NDA (Non-Disclosure Agreement)

É um acordo de confidencialidade que os empreendedores assinam com os credores ou parceiros para se certificarem de que a sua ideia não será copiada ou fabricada por outros.



Networking

É uma rede de contactos. Ampliá-la é um exercício fundamental para qualquer novo empreendedor que queira dar a conhecer o seu projeto.



P



Pitch

É uma breve apresentação de uma startup de forma a convencer os investidores a apostar nela. Há dois tipos de pitches: os breves e os estruturados. Os mais curtos podem não passar os 30 segundos e costumam ser chamados de elevator pitches – pitches de elevador -, pois o empreendedor dispõe do mesmo tempo que teria se estivesse dentro de um elevador com um investidor. Já as apresentações estruturadas podem ter até 30 minutos.



Pivot



Pivot, ou pivotar, significa redireccionar o modelo de negócios da empresa em busca de saídas mais lucrativas, mas mantendo a base para não perder a posição já conquistada.



R



Round



São as rondas de angariação de investimento no percurso de uma startup. Depois do seed capital (ver S), as empresas seguem para a primeira ronda, a Round A, à que se segue a B, e assim por diante.



S



Saída (ou exit)Acontece quando um sócio, investidor ou empreendedor entrega a sua percentagem da empresa em troca de uma quantia de dinheiro e deixa a sociedade. É a meta de quase todos os que colocam dinheiro em negócios numa fase inicial.



Seed capital

O capital semente, isto é, o valor que se capta quando o negócio ainda está em fase inicial, para poder dar os primeiros passos no mercado. Nessa fase, há os seed rounds, as rondas de investimento inicial, para levantar o primeiro dinheiro externo a entrar numa startup (seed money).



Spin-off

Criação de uma nova empresa independente, de produtos ou serviços inovadores, gerados inicialmente a partir de um projeto numa empresa-mãe já existente.



Startup

Uma startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que conta com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. Há um alto risco envolvido no negócio. Mas, apesar disso, são empreendimentos com baixos custos iniciais e são altamente escaláveis, isto é, possuem uma expectativa de crescimento muito grande quando dão certo. Eric Ries, autor do livro Lean Startup, define startup como "um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza".



T



Traction

A evidência quantitativa da procura do mercado. É a prova de que o produto ou serviço é necessário e pode ser expresso, conforme o caso, com diferentes métricas (receitas, margens, membros ativos, utilizadores registrados, tráfego).



U



Unicórnios

As startups com um valor de mercado superior a 1000 milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros), um clube que conta com pouco menos de 200 empresas em todo o mundo.



V



Valuation

Quanto vale uma startup caso seja vendida. É geralmente referida quando uma startup acaba de receber dinheiro. Por exemplo: "A startup X recebeu 100 mil euros de investimento em troca de 20% de participação, resultado de uma valuation de 500 mil euros."



Venture capital (VC)

As empresas de capital de risco apoiam startups de pequeno e médio porte já estabelecidas e com potencial de crescimento. Com duração média de 5 a 7 anos, os recursos investidos financiam as primeiras expansões, levando o negócio a novos patamares.