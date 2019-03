O preço da gasolina simples vai voltar a subir, aproximando-se de 1,5 euros por litro. O preço do gasóleo deve ficar estável.

A gasolina simples vai voltar a ficar mais cara a partir da próxima segunda-feira nos postos de abastecimento em Portugal. O aumento será de 2 cêntimos, o que colocará o preço do combustível no valor mais elevado desde novembro e mais perto de regressar a valores acima dos 1,50 euros. Já o gasóleo deverá ficar estável.



A evolução dos combustíveis cotados vai ditar a sétima semana de aumentos no preço da gasolina. Desde o início do ano a gasolina já aumentou 8%, apesar do alívio fiscal registado no início de 2019, com a eliminação do imposto adicional, que retirou 3 cêntimos por litro no preço deste combustível.



A confirmar-se a subida de 2 cêntimos, o preço da gasolina simples de 95 octanas aumentará para um preço médio de 1,491 euros, o que representa um máximo desde a semana de 19 de novembro, altura em que este combustível foi vendido em Portugal a um preço médio acima de 1,50 euros.



No caso do gasóleo simples, segundo fonte do setor, o preço deverá ficar estável, tal como aconteceu nas duas últimas semanas, quando foi vendido a um preço médio de 1,393 euros por litro.



<div class="flourish-embed" data-src="visualisation/260877"></div><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script>