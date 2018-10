As novas progressões irão seguir o calendário definido no ano passado, sendo integralmente pagas em Dezembro, de acordo com a proposta oficial de orçamento. Os pontos que sobraram dos anos de congelamento também vão contar.

O pagamento das novas progressões na Função Pública será feito de acordo com o calendário desenhado no ano passado, que prevê que sejam pagas a 50% em Janeiro, 75% a partir de Maio e 100% em Dezembro de 2019, de acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado, que já foi entregue no Parlamento.



Trata-se, avança o Jornal de Negócios, da concretização da proposta deixada na sexta-feira passada por Mário Centeno aos sindicatos da Função Pública, a quem prometeu pagar as progressões na íntegra até ao final do próximo ano, ainda nesta legislatura, mas sem detalhar o calendário.



"O pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito devido a alterações obrigatórias", quer por via de situações ocorridas em 2019 ou que ocorram em 2019, será "processado com faseamento previsto para 2019" que vinha da lei do orçamento para 2018, lê-se na proposta de lei que já é oficial.



