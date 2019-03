O Facebook admitiu ter armazenado "centenas de milhões" de palavras-passe de utilizadores. Durante anos, centenas de funcionários puderam aceder a documentos desprotegidos onde estavam estas palavras.

De acordo com o jornalista Brian Krebs, as palavras-passe eram guardadas num ficheiro de texto simples e sem proteção e guardados nos servidores internos da empresa.

De acordo com uma fonte da rede social, entre 200 e 600 milhões de utilizadores das redes sociais podem ter visto as suas palavras-passe expostas e acessíveis a cerca de 20.000 funcionários da empresa. O Facebook lançou uma investigação interna para tentar perceber a dimensão do problema e ver quantas passwords ficaram expostas e durante quanto tempo. O que se sabe é que havia registos que datavam de 2012.



A empresa confirmou que de facto manteve as palavras-passe em documentos desprotegidos, mas garante que apenas funcionários tiveram acesso a esse arquivo e que ninguém de fora conseguiu ver os mesmos.