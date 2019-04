Portugal tem vindo a oferecer vantagens fiscais a cidadãos não portugueses nos últimos dez anos, num regime que está a tornar o país um ponto de atração para grandes fortunas estrangeiras e reformados com elevado poder de compra, avança o jornal espanhol ABC. Uma parte elevada dos interessados no regime fiscal é espanhola.

Os estrangeiros procuram Portugal por causa do Regime de Residentes Não Habituais (NHR), que permite uma diferença significativa quando chega a altura de pagar os impostos: em Espanha, exemplifica o ABC, uma fortuna que arrecade 1,5 milhões de euros de rendimento terá de pagar cerca de 700 mil euros de imposto (48%), enquanto em Portugal pagará 300 mil euros (20%).

Outra vantagem do benefício fiscal que tem atraído os cidadãos estrangeiros é que para usufruir do mesmo não é necessário residir em Portugal: basta adquirir ou arrendar uma propriedade, que prova que o interessado tem residência fiscal no país. É, no entanto, necessário morar no país pelo menos 183 dias por ano e não ter sido residente fiscal nos cinco anos anteriores ao pedido de adesão.

O NHR tem contribuído para fixar residentes estrangeiros no país: em março de 2019, havia 1932 cidadãos com mais de 65 anos em Lisboa e 62 como não residentes, registados na embaixada espanhola em Portugal.

O ABC escreve ainda, citando uma fonte bancária que opera nos dois países (Portugal e Espanha) que há entidades com sócios e parceiros com elevado poder de compra e com fundos de pensão alto que estão de momento "em processo de mudança de residência para Portugal para aproveitar todas as vantagens fiscais", o que demonstra que a procura pelo país não é uma situação pontual.

O regime foi aprovado em 2009 e sofreu uma remodelação em 2012. Atribui vantagens fiscais durante um período de dez anos improrrogável aos que solicitarem residência fiscal em Portugal, com o objetivo de atrair "profissionais não residentes qualificados em atividades de elevado valor acrescentado ou da propriedade intelectual, industrial, ou know-how, bem como beneficiários de pensões obtidas no estrangeiro", de acordo com o guia IRS – Regime Fiscal para o Residente Não habitual das Finanças.

Se o pedido for aceite em Portugal, os beneficiários recebem uma taxa especial de IRS de 20% e os reformados com pensões pagas por outro país podem ainda gozar de isenção do pagamento do imposto. Esta última condição só se aplica se existir um Acordo de Dupla Tributação entre os dois países e nação conferir ao país da nova residência fiscal o direito de a tributar.

Porém, o NHR tem sido criticado pelos parceiros europeus: a Comissão Europeia começou a rever o regime por considerar que havia uma potencial discriminação e outros estados-membros, como a Finlândia e a Suécia, a criticaram a decisão de facultar este benefício a aposentados. Apesar de o país não ser o único europeu que tem um regime fiscal desenhado para atrair uma determinada tipologia de contribuintes, é o único que pode não cobrar o IRS a reformados estrangeiros, o que motivou as críticas dos ministros das Finanças sueco e finlandês.

Até setembro de 2018, o número de cidadãos estrangeiros que passou a viver em Portugal aumentou 83% no último ano e meio, segundo as Finanças. A maioria são franceses, britânicos e italianos. Do total dos dados, 6% dos portugueses regressa ao país.