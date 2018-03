Fomos fazer de cliente-mistério aos balcões do Montepio

Descobrimos que os produtos do accionista do Montepio ainda são vendidos como alternativa sem risco aos depósitos.

"Vamos tirar as notícias do caminho", dispara logo à cabeça a funcionária ao balcão da Caixa Económica Montepio Geral. Momentos antes eu tinha contado a minha breve história: 4.000 euros de poupanças no bolso para aplicar, tolerância zero ao risco e tempo para procurar alternativas nos bancos. De fora deixei que o que queria saber é como são comercializados os produtos de poupança da dona do Montepio, a Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), e que sou jornalista da SÁBADO. A funcionária do Montepio não pensa grande coisa da minha profissão. "São tudo notícias sobre coisas antigas, o banco está numa situação confortável, o BCE [Banco Central Europeu] até lhe deu um rácio de capital bom, mas isso não vende papel", atira. Continuando a tirar as notícias do caminho, a funcionária avança para a saúde financeira da Associação Mutualista - uma coisa importante, já que minutos depois proporia que eu aplicasse dinheiro num produto garantido pelo património da Associação e não pelo Fundo de Garantia de Depósitos. "A Associação tem 105 euros em património por cada 100 euros de obrigações para com os mutualistas", garante. Conta depois uma breve história do mutualismo e do seu banco. "Andam lado a lado há quase 200 anos."



Tiradas as notícias do caminho, a funcionária apresenta as propostas do banco e da Associação - neste balcão, como em seis dos sete visitados pela SÁBADO como cliente-mistério, não há qualquer separação física entre o atendimento do banco e do seu accionista. A funcionária começa por apresentar um plano de poupança da Associação Mutualista - identificado com os tranquilizadores nomes Prazo Certo e Capital Certo na ficha de produto -, que é uma aplicação a cinco anos com taxas mais altas do que os depósitos do banco e uma panóplia de benefícios extras, explicou. Só a seguir fala no depósito a prazo do banco. Sugere "diversificar", ou seja, espalhar parte do dinheiro pela Caixa Económica Montepio Geral e pelo seu accionista - uma sugestão estranha dada a garantia de ausência de risco. Saio com uma ficha do depósito e com outra do produto da Associação onde se avisa, a negrito no cabeçalho, que não é um depósito.



Vender produtos de poupança da Associação Mutualista aos balcões do banco Montepio deveria ser, em tese, uma tarefa muito difícil no pós-crise bancária. Depois de ter visitado os balcões do Montepio como cliente-mistério em 2015, o Banco de Portugal determinou que aos balcões do banco se vincasse perante os clientes que os produtos vendidos em nome da Associação não eram depósitos bancários, que na ficha de produto constasse esse aviso e que o banco criasse e executasse um plano para distinguir as duas entidades (que por imposição do Banco de Portugal foram juridicamente separadas). Depois vieram as más notícias. A Associação fechou as contas consolidadas de 2015 com capitais próprios negativos de 107 milhões de euros e não publicou ainda as contas de 2016. O jornal Público noticiou há quase um ano que nas contas de 2015 a KPMG fez um forte alerta aos mutualistas: sem uma injecção de fundos o cenário era de falência técnica. O mesmo jornal publicaria semanas depois que a KPMG, sem pôr em causa as contas de 2016, lançava a dúvida sobre o valor a que a Associação tem o banco contabilizado no seu balanço, cerca de dois mil milhões de euros. O banco é o principal activo no balanço da associação e o seu valor é essencial para que a funcionária do banco pudesse repetir a mensagem tranquilizadora que fonte oficial da Associação indica à SÁBADO: "Por cada 100 euros de responsabilidades para com os associados, o MGAM possui 105 euros em activo."



Mas por entre estas dificuldades operacionais e de imagem, a Associação traçou para 2018 um objectivo muito ambicioso para o seu financiamento, a cumprir na rede de balcões do banco de que é dona: captar 970 milhões de euros. Isto significa levar quem tem produtos Capital Certo a reinvestir 370 milhões e atrair em média 50 milhões adicionais por mês. Nas visitas aos balcões essa pressão é perceptível.



Só um Montepio tem risco zero



Para um aforrador que se apresentou como muito conservador, os depósitos do banco e os produtos da Associação foram apresentados como alternativas do mesmo tipo, com o produto da associação em destaque. "Sem risco são estes dois", foi a resposta quando disse querer segurança absoluta. Perante a minha história foram-me sempre apresentadas duas alternativas: uma no banco, o depósito; outra, "mais atraente", na associação. Num ambiente em que há bancos a praticarem taxas de 0%, a rentabilidade do sugestivamente denominado Capital Certo (uma taxa anual bruta média de 1,2%) oferece um ângulo de venda que é explorado. O risco inerente ao facto de ser o património da Associação a garantir o investimento - rentabilidade e capital - não é referido ou, em alguns casos, é desvalorizado. "Em 180 anos a Associação nunca deixou de cumprir e não há-de ser agora que falha", disse-me uma funcionária. Com duas honrosas excepções - em que os funcionários explicaram à cabeça a diferença entre o banco e a associação, e o depósito e o Capital Certo - foi necessário perguntar já no fim da conversa pela diferença.



Essa distinção acaba por ser dificultada pela forma de comercialização. Associação e banco partilham o nome Montepio, os produtos da Associação são vendidos por pessoas do banco na mesma zona que os produtos do banco e há argumentos de venda que cruzam as duas instituições, reflexo da integração comercial entre as instituições - em todos os balcões me disseram que se fosse mutualista teria, entre outras vantagens, isenção nas comissões de gestão de conta no banco (que chegam a 65 euros por ano na concorrência). Questionada sobre esta confusão, em particular sobre a falta de espaços próprios nos balcões do banco dedicados ao seu accionista, fonte da Associação cita um barómetro mensal promovido por "uma entidade independente certificada", que em Novembro do ano passado apontava que "mais de 94% dos associados distinguem inequivocamente as marcas e a oferta da Associação Mutualista face à oferta [do banco]".



Quem regula?



Questionado sobre se a separação entre as marcas é hoje satisfatória, o Banco de Portugal - que supervisiona o banco Montepio - indica à SÁBADO que a separação "ainda está em curso" e que tem sido feito "um caminho gradual" pelo banco Montepio. O supervisor admite verificar in loco se as medidas adoptadas estão a funcionar e avisa: "Caso as medidas implementadas e a implementar não sejam suficientes para atingir o objectivo fixado pelo Banco de Portugal, a instituição terá de considerar medidas adicionais". A supervisão deste regulador destina-se, contudo, a assegurar a transparência sobre a forma de comercialização de produtos que não são do banco aos balcões do Montepio - uma forma de minimização de risco para o banco.



Sob pressão por casos como o do BES, o governador Carlos Costa tem-se esforçado por sublinhar publicamente o que é da sua competência. É que a supervisão do universo da Associação Mutualista e dos produtos financeiros que comercializa cabe a outro regulador, a Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS), cuja vocação técnica para essa missão já foi questionada por um ex-ministro da pasta, Bagão Félix. Questionada sobre que inspecção faz à Associação Mutualista, e com que frequência, a DGSS limitou-se a enunciar de forma genérica a sua missão geral de supervisão do mutualismo, ou seja, de que "tem por objectivo garantir o cumprimento da lei (...) e defender os interesses dos associados, não podendo no entanto limitar o direito de livre actuação das associações salvo nos casos e nas condições expressamente previstos na lei".