A Autoridade Tributária já deu início às ordens de pagamento para devolver as coimas pagas pelos contribuintes que não aderiram ao Via CTT em 2018. Montantes devem chegar às contas bancárias dos contribuintes na quinta-feira.

O Fisco vai devolver esta semana, as multas pagas pelos contribuintes que não aderiram à caixa postal eletrónica (ViaCTT) no prazo previsto no regime em vigor até 2018, anunciou o Ministério das Finanças nesta terça-feira.



As Finanças já deram ordem para que as multas sejam devolvidas, esperando que esses contribuintes recebam na sua conta bancária, e na quinta-feira, os montantes pagos.



Em julho passado, milhares de contribuintes começaram a ser notificados para o pagamento de multas por não terem aderido à caixa postal eletrónica ou por não terem cumprido essa obrigação fiscal dentro do prazo legal.



Segundo os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, divulgados agora pelo Ministério das Finanças, foram instaurados 48.285 processos de contraordenação por falta de comunicação da adesão a este serviço, dos quais 48.052 foram anulados. Dos anulados, 8.354 registavam pagamento - que será agora devolvido - os restantes 233 processos já tinham sido extintos pelos Serviços de Finanças, acrescenta a tutela.



(Notícia em atualização)