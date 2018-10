Famílias perdem poder de compra porque escalões do IRS não são actualizados

A proposta de Orçamento do Estado para 2019, entregue esta segunda-feira à noite no Parlamento, não prevê uma actualização escalões do IRS. Na prática, isto significa que as famílias vão perder poder de compra, já que se prevê uma inflação de 1,4% no próximo ano.





No ano passado, recorde-se, o Governo avançou com mudanças significativas, com a criação de dois novos escalões no IRS. Este ano já não eram esperadas novas mudanças e o ministro das Finanças, em entrevista ao Público em Setembro, afirmara apenas que "há uma medida que continua o seu efeito em 2019 que é a segunda fase da alteração dos escalões do IRS".

Desta forma, a expectativa é que as tabelas de retenção na fonte, que serão conhecidas em Janeiro, sejam já ajustadas por forma a reflectir na totalidade o impacto da criação dos dois novos escalões do IRS, coisa que não aconteceu em 2018.