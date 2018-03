A MEO vai começar a cobrar, a partir de Abril, pelo enviod e facturas em papel aos seus clientes com assinaturas de telemóvel. De acordo com a notícia avançada pelo Público, a empresa detida pela Altice anunciou a medida através de uma SMS."Esta medida, que evita atrasos e extravios na correspondência via correios, prevê a partir de Abril (no caso de clientes pós-pagos móveis) uma despesa administrativa relativa ao envio da factura, no valor simbólico de um euro", disse ao Público fonte oficial da empresa.

Esta combrança deverá estender-se também a outros clientes da empresa, numa lógica "de digitalização de todos os processos". A operadora explica que "tem vindo progressivamente a incentivar todos os seus clientes à adesão à factura electrónica, numa óptica de preservação e sustentabilidade ambiental".



A Vodafone afirma que "não está previsto" cobrar o envio da factura em papel, lembrando que desde 2001 que tem incentivado os seus clientes a substituirem a versão em papel pela electrónica, pela "maior comodidade, privacidade e segurança e ainda pela diminuição do consumo de papel e do abate de árvores".



A NOS não quis comentar esta medida, adianta o Público.