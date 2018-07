A expansão da rede do metropolitano de Lisboa vai ter efeitos na melhoria da oferta através de uma redução do intervalo entre comboios nas várias linhas, aponta o estudo de impacte ambiental do projecto de prolongamento da estação do Rato à do Cais do Sodré, que criará a nova linha circular."Os tempos de espera pelos comboios – que em média são metade do intervalo entre comboios – vão-se alterar tanto para o período de ponta da manhã como para o corpo de dia", é referido no documento que vai estar em consulta pública até 22 de Agosto, indica o Jornal de Negócios