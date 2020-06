Estado está temporariamente impedido de injetar dinheiro na TAP

presidente executivo da TAP,

, disse, na Assembleia da República, que é preciso que o país se una para salvar a companhia aérea da pandemia e preparar o plano para o futuro.



Os fundamentos jurídicos da providência cautelar "assentam em três argumentos essenciais", segundo o comunicado emitido pela Associação Comercial do Porto na semana passada. Os dois primeiros argumentos eram o "desrespeito pelo princípio do equilíbrio territorial, uma vez que o plano de voos da TAP concentra 96% dos voos internacionais no aeroporto de Lisboa, marginalizando o aeroporto do Porto e ignorando os demais"; "a defesa do princípio da transparência, uma vez que, se a TAP é uma empresa privada, deve viver dos seus próprios recursos" e, por fim, a "promoção do princípio da racionalidade".



"A promoção do princípio da racionalidade, pois, se a TAP passa a ser uma companhia pública, ou o Estado nela coloca fundos avultados – que se sabe serem impossíveis de devolver porque a TAP, que tem capitais próprios negativos de 600 milhões de euros, simplesmente não tem capacidade para o fazer –, onerando os contribuintes ativos e as gerações vindouras, então a esse contributo nacional deve corresponder um serviço de dimensão nacional", defende esta associação comercial.



"Não pode haver injeção do Estado enquanto não for assegurado que a TAP serve o interesse nacional no seu todo e não apenas a região de Lisboa. Não podemos deixar que a TAP seja um Novo Banco, como não pode ser mais uma PT, um BES ou um BPN", defende Nuno Botelho, citado no comunicado.



O Estado (através da Parpública) já detém 50% da TAP, resultado das negociações do Governo de António Costa com o consórcio Gateway (de Humberto Pedrosa e David Neeleman), que ficou com 45% do capital da transportadora, e os restantes 5% da empresa estão nas mãos dos



O Supremo Tribunal Administrativo aceitou analisar a providência cautelar interposta pela Associação Comercial do Porto que pretende que seja suspensa a injeção de 1,2 milhões na TAP. Até que haja uma decisão por parte do STA, o Estado está impedido de investir na reestruturação da companhia aérea estatal e o Governo fica obrigado a ceder toda a documentação da recompra da TAP em 2016/2017."O tribunal aceitou avaliar as nossas razões, mas não quero nesta altura estar a pressionar o caminho que deve ser agora feito pela justiça", confirmou Nuno Botelho, o presidente da Associação Comercial do Porto, em declarações ao jornal Expresso A decisão de aceitar a providência cautelar surge no mesmo dia em que o