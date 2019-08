Dos 18 milhões de euros que o Estado tinha, em dezembro de 2018, para pagar de indemnizações, apenas 7483 euros – referentes a dois pedidos – foram pagos. Os dados estão presentes no relatório anual do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), avançado pelo Público, e revelam que a dotação orçamental é insuficiente para cumprir os pagamentos das indemnizações que o Estado foi condenado a pagar.

"O CSTAF solicitou a abertura de créditos extraordinários junto do gabinete do primeiro-ministro e do gabinete do presidente da Assembleia da República, não tendo obtido resposta", revela o relatório de 2018, acrescentando que "com exceção do ano de 2015, esta dotação, em regra, não é provida com verba suficiente para proceder ao pagamento de quantias devidas a titulo de cumprimento de decisões jurisdicionais".

Fábio Pereira da Silva, advogado de Direito Administrativo, garantiu ao jornal que a falta de dotação orçamental para o pagamento de indemnizações é recorrente e tem vários anos. "O efeito da falta de dotação orçamental é óbvio: é o cidadão que fica à espera", afirmou.



Em dezembro de 2017, o valor que o Estado tinha para pagar em indemnizações era de 15,3 milhões de euros. Foram pagos pelo CSTAF cerca de 40 mil euros relativos a sete pedidos.

A 31 de dezembro de 2018, segundo o relatório, estavam pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais mais de 68 mil processos – sendo mais de 13 mil anteriores a 31 de dezembro de 2012.