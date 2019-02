Está disposto a pagar 1300 euros por 25m2?

Se estiver disposto a pagar 1300 euros por 25m2, há um estúdio com tipologia T0 para arrendar na zona da Ajuda, na zona ocidental da cidade de Lisboa, num prédio construído em 1965.

Segundo o anúncio publicado no portal Imovirtual, o imóvel fica localizado na rua Aliança Operária, na Ajuda, a 5-10 minutos do "centro numa zona residencial e comercial sossegada", sendo um 7.º andar com elevador. Tem a cozinha equipada com frigorífico, um fogão a gás, máquina de lavar-roupa e termoacumulador e vem mobilado com uma cama, um sofá-cama, estantes, roupeiros, cadeiras e prateleiras. A cozinha é separada da sala e do quarto, conforme destaca o anunciante no texto de descrição da casa.

A habitação não tem televisão e a renda não engloba as contas da eletricidade, gás e água.





No anúncio, é especificado que a habitação, que foi remodelada, é destinada para uma pessoa e que é necessário um ano de arrendamento no mínimo.

